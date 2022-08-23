انت الان تتابع خبر الشركة السعودية للكهرباء تُصدر بيان تحذيري عاجل لكل المالكين والمستأجرين حول فاتورة الكهرباء .. فانتبهوا !والان مع التفاصيل

فصل الخدمة الكهربائية مؤقتًا عن المستفيدين

رياض - احمد صلاح - سبق وأصدرت الكهرباء السعودية تنبيه عاجل إلى المشتركين بالخدمة بفصل الخدمة الكهربائية مؤقتًا عن المستفيدين في حالة عدم سدادهم فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، حيث وضحت لهم مؤخرًا حالات قطع الخدمة وفصلها على المستفيدين، بل وزفت لهم بشرى سارة بشأن سداد الفاتورة على دفعات إن كانوا غير قادرين عن السداد، أما مؤخرًا فقد تساءل أحد المستفيدين حول إمكانية قطع الخدمة بشكل مؤقت من قبل الشركة، لذا دعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الأمر بالتفصيل.

تساءل أحد المستفيدين عن طريقة فصل الكهرباء بشكل مؤقت عن سكنه، وقد تفاعلت معه شركة الكهرباء السعودية موضحة بأن الشركة لا تقوم بفصل الكهرباء مؤقتًا عن المستفيد وإنما يمكن للمستفيد إغلاق القاطع الداخلي للسكن الموجود داخل المنزل وقطع الكهرباء عن منزله، ولا تقوم الكهرباء السعودية بفصل الكهرباء عن المستفيدين إلا في حالة بلوغ فاتورة الكهرباء أكثر من 1000 ريال سعودي، أو تراكمت الفواتير الكهربائية على الشخص لمدة ثلاث شهور وأكثر، بل وقبل الفصل يتم إشعار المستهلك برسالة نصية على جواله وبها موعد فصل التيار الكهربي عنه.

تحذير عاجل من الكهرباء السعودية للمشتركين

وضحنا لكم صحة فصل الخدمة الكهربائية مؤقتًا عن المستفيدين المشتركين بالكهرباء السعودية، وفي سياق متصل قامت الكهرباء السعودية بنشر بيان صحفي على صفحتها على تويتر الرسمية، محذرة المواطنين من التجاوب مع الرسائل الوهمية التي تصل للمستهلكين من أي بريد إلكتروني أو وسيلة للتواصل الاجتماعي وتطالبهم بسداد الفواتير من الروابط الإلكترونية، والتي تكون مزيفة من الأساس وغير تابعة للشركة السعودية للكهرباء، خصوصًا أن بعض المشتركين اشتكوا من دفعهم للفواتير من خلال رواب مزيفة تواصلت معهم.

وقد نبهت الشركة المستهلكين من هذا الأمر، وطالبت منهم في حالة تواصل أي شخص معهم لدفع الفواتير، عليهم الاتصال على رقم 920011000 أو من خلال التواصل مع حساب الشركة السعودية للكهرباء الرسمي على تويتر والاشتكاء على تلك الأشخاص والجهات، حيث السداد الرسمي إما من خلال تطبيق الكهرباء على الشبكة أو من خلال موقع الشركة بشكل رسمي أو الطرق الرسمية الأخرى، وغير ذلك فلا يجب الدفع من خلالها.