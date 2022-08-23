اسرع تمويل اون لاين من منصة سلفة الالكترونية يصل الى 5000 ريال سعودى بدون تحويل الراتب

منصة سلفة الالكترونية تقدم للمواطنين السعوديين تمويل فورى وسريع يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودى. وذلك لمساعدة جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . حيث انها تقوم بتلبية كافة احتياجاتهم مثل سداد الديون وارتفاع الاسعار والتسوع الاقتصادي التي تقوم به المملكة . وتم انشائها أثناء تدهور اقتصاد البلاد فور انتشار فيروس كورونا اللعين .التمويل فى منصة سلفة الإلكترونية اون لاين . يمكن للمتقدم التقديم داخل المنصة وذلك إذا توافرت فيه جميع الشروط . حيث يتم الموافقة على طلب التمويل الخاص به . وكذلك الحصولل على التمويل فى خلال دقائق . منصة سلفة الالكترونية تمتاز بأن جميع تمويلية تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابطها . وتقدم لمواطنيها تسهيلات كثيرة فى السداد لمدة تصل إلى 60 شهرا . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام أهم شروط منصة سلفة الالكترونية وطريقة التسجيل فى سلفة .

أهم شروط منصة سلفة الالكترونية

يجب أن يكون المتقدم مؤهلا فى حصوله على التمويل فيجب أن تتوافر فيه كافة الشروط التابعة لمنصة سلفة الالكترونية والتى من أهمها :

أولا : يجب أن يكون المتقدم حاملي الجنسية السعودية مقيم على أراضيها .

ثانيا : أن لا يقل عمرة عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما .

ثالثا : بالنسبة للمتقدم يجب أن لا تقل مدة العمل فى القطاع الحكومى عن 3 أشهر وفى القطاعات الخاصة لا تقل عن 6 اشهر .

رابعا : أن تتوافر لدى المتقدم سجل ائتمانى ممتاز .

خامسا : يجب أن لا يقل دخله الشهري عن 5000 ريال سعودي للحصول على التمويل .

تعرف على اهم طرق التسجيل فى منصة سلفة الالكترونية

يجب على المتقدم اتباع طرق التسجيل فى منصة سلفة الالكترونية واتباع خطواتها لكى تحصل على التمويل بشكل سريع و فورى ومن اهم طرق التسجيل هى كالاتى :

اولا : الذهاب الى الرابط الالكترونى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية بعدها قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك .

ثالثا : على المتقدم الضغط على طلب التمويل من القائمة الرئيسية .

رابعا : تظهر لدى المتقدم جميع شروط واحكام منصة سلفة الالكترونية قم بالموافقة عليها .

خامسا : انتظر رسالة القبول فى منصة سلفة الالكترونية بعد إدخال كافة البيانات بشكل صحيح .

منصة سلفة الالكترونية أهم المنصات واشهرها داخل المملكة العربية السعودية لذلك تحدثنا عنها اليوم وعن أهم شروطها للحصول على التمويل وايضا تحدثنا عن طرق التسجيل فى منصة سلفة الالكترونية ونتمنى من الله ان نكون وفقنا فى العرض على متابعينا الكرام .