ديوان المظالم يعلن عن فتح باب التقديم في برنامج خبير للتدريب التعاوني

أعلن اليوم ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في برنامج خبير وهو التدريب التعاوني. والذي يبدأ خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 1444 هجريا.ويعتبر برنامج خبير برنامج التطبيق العملي في عموم محاكم وإدارات ديوان المظالم بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية.وذلك لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة. وقد حدد ديوان المظالم التخصصات المطلوبة المتاح لها التقديم في برنامج خبير. وشرح كيفية التقديم بالخطوات حتي يصبح طلب التقديم سليم ولا يتعرض للحذف. أيضا أعلن ديوان المظالم عن الشروط الأساسية اللازم توافرها في المتقدمين من الطلبة والطالبات للحصول على شهادة تدريب برنامج خبير من الديوان

ديوان المظالم برنامج خبير 1444

أعلن ديوان المظالم عن فتح باب التقديم الآن للطلبة والطالبات من طلاب الجامعات، ومعهد الإدارة العامة بشرط أن تكون تخصصات المتقدمين من التخصصات التالية:

الموارد البشرية

إدارة الموارد

سكرتارية

شريعة

الأنظمة

القانون

المحاسبة

أصول الدين

دبلوم برنامج الدراسات القانونية

إدارة الأعمال

المكتبات

الإدارة المالية

تقنية المعلومات

شروط فترة التدريب في برنامج خبير من ديوان المظالم

هناك شروط أساسية للمتدربين بالبرنامج لابد من الالتزام بها وهي كالتالي:

إلتزام الطالب أو الطالبة بخطة التدريب الموضوعة والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة أو الإدارة

الإلتزام من قبل الطلاب بالمحافظة على سرية المعلومات التي يقدمها لهم ديوان المظالم للإطلاع عليها

لا يحق للطالب أو للطالبة أن يغادر التدريب إلا بعد الحصول على موافقة المشرف التدريبي

يجب إرفاق طلب للتدريب من الجامعة موجه إلى ديوان المظالم ويكون موضح به التخصص وعدد الساعات التدريبية

رابط التقديم على تدريب ديوان المظالم برنامج خبير 1444

يمكن التقديم الآن التقديم للتدريب في برنامج خبير من ديوان المظالم الآن ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 27/1/1444 .