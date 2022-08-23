طريقة سداد المخالفات المرورية في السعودية 1444 ورابط الاستعلام

طريقة سداد المخالفات المرورية في السعودية 1444 في المملكة العربية السعودية 1444، حيث يمكن الآن لجميع السائقين أن يقوموا بدفع المخالفات المستحقة عبر الإنترنت وذلك دون الحاجة إلى مراجعة الوكالات المرورية المتواجدة في جميع محافظات المملكة، حيث ان السداد هي خدمة مجانية يمكن للسائقين من خلالها دفع الغرامات المفروضة نتيجة المخالفات المرورية من خلال أي من قنوات الدفع المعتمدة، بما في ذلك البنوك والتطبيق والحسابات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي.

طريقة سداد المخالفات المرورية في السعودية 1444

خدمة دفع المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية مقدمة من الإدارة العامة للمرور وهي تعتبر خدمة مجانية وتكون متاحة من خلال أي من طرق الدفع المعتمدة يمكن السداد باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي وكذلك عن طريق الدفع من خلال حساب مصرفي أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام بطاقات مسبقة الدفع يمكن لجميع المواطنين وكذلك الاشخاص المقيمين أن يقوموا بدفع تكلفة المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال أجهزة الراجحي للصراف الآلي باتباع الخطوات التالية:

يمكن للشخص أن يقوم بالذهاب إلى أحد الأجهزة الخاصة ببنك الراجحي للصراف الآلي.

أدخل البطاقة المصرفية واكتب كلمة المرور.

قم بالضغط على ايقونة الخدمات الحكومية.

حدد الدفع ثم انقر فوق انتهاك.

اضغط بعدها على الخيار الخاص بالمخالفة المرورية.

تحديد طريقة الاستجواب المناسبة.

قم بعمل استعلام ثم انقر فوق تأكيد.

اضغط على زر المتابعة ثم ادفع الغرامة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1444

طريقة دفع المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية 1444 القاعدة بسيطة لديك الاختيار بين العقوبة المسامحة أو الغرامة النهائية والغرامات المرورية في المملكة العربية السعودية 1444 مقسمة حسب فئات المخالفات ولها مبالغ مختلفة. يتعامل ضباط شرطة الطرق مع المخالفات المختلفة ويمكنهم المطالبة بمبلغ مع الفائدة الذي يختلف وفقًا للسعر المبرر للحادث ويتم الاستعلام عن المخالفات كالتالي: