قسط الآن أيفون 13 برو ماكس بدفع 100 ريال فقط شهرياً بدون فوائد

يعتبر هواتف آيفون من أكثر الهواتف المميزة ويوجد بها العديد من المميزات التي لا تجدها في أي مكان آخر، كما يعتبر حلم العديد من الأشخاص للحصول على هذا الهاتف ومع ارتفاع سعره يصعب الحصول عليه من قبل الفئات المختلفة، وسنتحدث في هذا المقال عن كيفية الحصول على الهاتف أيفون 13 برو ماكس من خلال مكتبة جرير، وما شروط التقديم.

ضوابط التقديم علي أيفون 13 بروماكس

قامت شركة أبل بإصدار مجموعة من الهواتف الذكية الحديثة التي يوجد بها العديد من المميزات، ومن أفضل هذه الهواتف آيفون 13 برو ماكس، التي يعتبر من أحدث صيحات أبل، ويريد العديد من الأشخاص خاصة الشباب الحصول على هذا الهاتف للتعرف على ما يوجد به من مميزات.

ولكن يبحث العديد من الشباب عن الحصول على هذا الهاتف بالتقسيط من خلال مكتبة جرير، وقد وضعت المكتبة بعض الضوابط الهامة التي يجب توافرها حتى تتمكن من الحصول على الهاتف وهي:

لابد من تقديم وثيقة تفيد بالأجر الذي يتقاضاه الشخص شهرياً من مؤسسة العمل الخاصة به، حتى تضمن المكتبة قدرته على السداد.

لا يمكن للعميل استبدال أو استرجاع أي من الأجهزة بعد الشراء في أي مكان آخر غير مكتبة جرير.

يوجد عروض مختلفة للسداد، تبدأ من 6 أشهر وقد تصل إلى عام ونصف على حسب قدرة الشخص على السداد، ومن الممكن أن يصل مدة السداد إلى عامين.

قد وضعت مكتبة جرير متوسط مبلغ حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على بعض الأجهزة منه ويتراوح المبلغ ما بين 2500 ريال إلى 30 ألف ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للشراء من مكتبة جرير

قد وضعت مكتبة جرير بعض المستندات التي لابد أن تتوافر لدى الشخص، حتى يتمكن من الحصول على الجهاز من المكتبة: