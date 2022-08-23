وظائف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر منصة ابشر ، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين ، الراغبين في التوظيف في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ، عن وظائف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات ، وذلك علي رتبة ( وكيل رقيب ، عريف ، جندي اول ، جندي ) للرجال ، ويمكن للراغبين التسجيل من خلال منصة ابشر ، والبدء في ملئ النموذج الخاص بالوظيفة المعلنة بعد الاطلاع على كافة الشروط وتوافر المؤهل المناسب ، وسوف نعرض من خلال مقالنا عن كيفية التقدم للوظيفة ، وكذلك الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالوظيفة ، وذلك من خلال السطور التالية.

وظائف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منصة ابشر

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة ، عن حاجتها لشغل عددا من الوظائف العسكرية للرجال ، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/ 1/ 1444 هـ ، ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الخميس الموافق 27/ 1/ 1444 هـ ، وسيتم تعيين المقبولين وفق المؤهل التعليمي الحاصل عليه ، وكيل رقيب يكون من حملة البكالوريوس ، عريف ويكون من حملة الدبلومات ، جندي أول ويكون من حملة الثانوية الحاصلين على دورة تدريبية ، أو الدبلوم ، جندي ويكون من حملة الثانوية ، ويختلف الراتب من رتبة إلى أخرى حسب الرتبة كالاتي :

جندي 3220 ريال سعودي.

جندي اول 3395 ريال سعودي.

عريف 3765 ريال سعودي.

وكيل رقيب 4455 ريال سعودي.

كيفية التقدم لوظائف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف ، اتباع الخطوات الآتية للتقديم وذلك من خلال منصة ابشر :

الدخول علي الموقع الرسمي ابشر توظيف.

الضغط علي أيقونة الرئيسية.

الدخول علي الإعلان ، والتعرف علي الشروط.

اختيار الوظيفة المناسبة.

يتم اختيار الرتبة ، وملء البيانات الخاصة.

التأكد من صحة البيانات المطلوبة ، وملء النموذج.

القيام بتقديم الطلب.

شروط التقديم على الوظائف العسكرية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حسن السير والسلوك.

عدم إنهاء خدماته من إحدى الكليات أوالمراكز أو المعاهد العسكرية.

لا يكون محكوماً عليه بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

أن يكون حاصل على المؤهل الدراسي المناسب للتعيين للوظيفة.

لم يسبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

يجب اجتياز المتقدم جميع الاختبارات الخاصة بالقبول.

ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية.

أن يتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية المعمول بها.

والجدير بالذكر أن منصة أبشر تبدأ في فتح باب القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات للرجال ، اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 20 / 8 / 2022 ، ويستمر حتي تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 25 / 8 / 2022 ، ولا يتم قبول طلبات التقديم على الوظائف العسكرية المعلنة بعد انتهاء هذا الموعد.