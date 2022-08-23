سيولة نقدية بإجراءات سريعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب للعملاء من جميع الجنسيات

سيولة نقدية بإجراءات سريعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويلك نقدى وفورى بأسهل الشروط والمتطلبات ، لقد جاء هذا العرض التمويلي كواحد من أهم العروض التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يخدم هذا المنتج التمويلي احتياجات ومتطلبات العملاء من كافة الجنسيات المختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أحصل على سيولة نقدية فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويل فورى بسيولة نقدية سريعة لا تحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا تحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم الحلول التمويلية الميسرة والسهلة المتاحة لدى شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي ، كما عملت شركة كوارا للتمويل علي توفير العديد من خيارات السداد وذلك من أجل تسهيل عملية السداد على جميع العملاء.

تعرف على مزايا منتج التمويل الشخصي الكاش والنقدى من شركة كوارا للتمويل

وفرت شركة كوارا للتمويل العديد من المزايا لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية من خلال منتج التمويل الشخصي الكاش والنقدى.

تم تصميم هذا المنتج بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة.

توفر شركة كوارا للتمويل من خلال هذا التمويل الشخصي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

الشخص المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا العرض التمويلي.

توفر الشركة للعملاء من خلال هذا التمويل الشخصي المبالغ المالية بصورة فورية كاش ونقدى.

يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

العميل يمكنه أن يحصل على السيولة النقدية التي يحتاج إليها وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل.

عملت شركة كوارا للتمويل علي توفير العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

هل يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل بصورة إلكترونية ؟

وفرت شركة كوارا للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية بصورة إلكترونية ، وذلك عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة كوارا للتمويل علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي علي الموقع ، ويمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي وذلك فور إكتمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.