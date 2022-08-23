نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي وطريقة الشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي من الحلول المصرفية المبتكرة ويتعين معرفة أبرز شروط قرض السيارة للوافد والمواطن قبل تقديم نسخة من الأوراق والمستندات المطلوبة التي تختلف من عميل إلى آخر، وقدم البنك إمكانية حساب قسط السيارة من البنك الأهلي عن طريق حاسبة التمويل التأجيري الجديدة ولأنه يعد أفضل بنك يقدم قرض بنكي لشراء سيارة فقد الكثير من الخدمات الإلكترونية عن طريق حسابه الرسمي وعلى رأسها طرح شروط قروض السيارات المستعملة بدون مقدم مثل شروط تمويل السيارات الراجحي.

قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي

تعاون البنك الأهلي مع عدد من المعارض السعودية لتقديم السيارات الجديدة، كما قدم قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي للعملاء من أجل تلبية رغباتهم وتطلعاتهم وعند شراء ذلك النوع من السيارات لا بد من الانضمام إلى برنامج تمويل الأهلي التأجيري للسيارات.

شروط قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي

هناك مجموعة من الشروط وضعها البنك الأهلي لتأهيل العملاء إلى الاشتراك في برنامج قروض السيارات المستعملة وهذه الشروط جاءت متمثلة فيما يلي:

ضرورة أن تكون السيارة المستعملة قد تم فحصها رسميًا من خلال الوكلاء المعتمدين لدى البنك.

ينبغي أيضًا أن يكون موديل السيارة عند التسجيل السنة الحالية أو العام الماضي أو العام قبل الماضي.

أن يكون للسيارة المستعملة ضمان لا يقل عن عام.

سداد قيمة الدفعة الأولى إلى البنك.

دفع قيمة الرسوم الإدارية المُقدرة بقيمة 1% من إجمالي مبلغ التمويل بعد الحصول عليه.

شراء سيارة تويوتا مستعملة البنك الأهلي

يمكن الحصول على أنواع عديدة من السيارات المستعملة، ولكن لشراء سيارة تويوتا المستعملة من البنك الأهلي سيكون ذلك من خلال الوكيل المعتمد وهو عبداللطيف جميل في المملكة العربية السعودية، والذي يمكن من خلاله الحصول على سيارات لكزس.

وهناك العديد من الوكلاء المعتمدين لسيارات أخرى لدى البنك من بينهم المجدوعي والوعلان للحصول على سيارات هيونداي بموديلاتها الحديثة، كما أن هناك الشركة المتحدة للسيارات التي توفر سيارات دودج وأيضًا جيب والفيراي متوفر لدى شركة تقنية السيارات السريعة فاست والناغي يقدم سيارات بي إم دبليو ورينج روفر والميني كوبر.