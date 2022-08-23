نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل خدمة النقل المدرسي والتسجيل عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل خدمة النقل المدرسي والتسجيل عبر نظام نور، إن خدمة النقل المدرسي تعد من احدث الأنظمة في المملكة العربية السعودية والتي يقبل عليها كثير من أولياء الأمور، وذلك لتوفر عليهم مشقة توصيل أبنائهم من المسكن إلى المدرسة وتوفير أيضا الوقت والجهد لديهم وعدم تعطيل أعمالهم والانشغال عن وظائفهم، لذلك مع حلول بداية كل عام من الدراسة يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تتبع أخبار شركة تطوير خدمات النقل المدرسي وهى شركة تابعه لوزارة التربية والتعليم، وقبل حلول العام الدراسي الجديد بوقت كاف تقوم الشركة بالإعلان عن موعد التسجيل في الخدمة، وتقوم بدعوة أولياء الأمور بسرعة التسجيل في الخدمة وذلك للاستفادة من العروض والمميزات التي تقدمها الشركة لأولياء الأمور، ومن ضمن تلك المميزات وهى توفير وسائل النقل في جميع محافظات المملكة ومزوده بكافة وسائل الأمان والحماية وتقوم الشركة أيضا بتخصيص مشرف لكل حافله من اجل سلامة الطلاب وحل مشاكلهم.

إن شركة النقل المدرسي هي شركه سعوديه لها مسؤوليه محدوده ألا وهى تحقيق اقصي درجات الأمان والسلامة في عملية نقل الطلبة والطالبات من والى المدرسة، وان هذه الشركة مملوكه كليا لشركة تطوير التعليم وتم إنشائها بموجب المرسوم الملكي الصادر رقم 75 لسنة 1429هـ.

معايير القبول في خدمة النقل المدرسي

أعلنت الشركة عن أن تلك الخدمة يستفيد منها ما يقرب من 1.2مليون طالب وطالبه داخل المملكة ويتم نقلهم عبر 25 ألف حافله مدرسيه، وتلتزم الشركة أيضا بموعد الذهاب إلى المدرسة والعودة منها دون أي تأخر في المواعيد وهذا الذي يجعل أولياء الأمور مطمئنين على أولادهم وهم في أشغالهم وأعمالهم، ومن معايير القبول في خدمة النقل المدرسي الآتي:

إن تسجيل الطلاب في خدمة النقل من خلال نظام نور التعليمي لا يعنى انهم تم قبولهم في الخدمة، ولكن قامت الشركة بتحديد المعايير للقبول في الخدمة وهى:

أن يتم خضوع جميع الطلاب للدراسه.

تتمثل معايير الاستحقاق أيضا في سلامة الطلاب والحالة الاجتماعية.

عند تسجيل أولياء الأمور في الخدمة لا بد من امتلاكه حساب على موقع نور التعليمي.

التسجيل في خدمة النقل المدرسي لنظام نور

إن رابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي يعد من اهم الروابط الهامة التي يلجأ إليها ولى الأمر من اجل تسجيل أبنائه في خدمة النقل المدرسي، فيتم ذلك من خلال التسجيل الإلكتروني على نظام نور التعليمي من خلال الحساب الشخصي لولى الأمر، ويمكن اتباع الخطوات الآتية للتسجيل في الخدمة وهى كالآتي: