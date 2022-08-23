هام.. كيف اخذ قرض بدون وظيفة وهل هناك بنوك تعطي تمويل للعاطلين

كيف اخذ قرض بدون وظيفة، وكيف يمكنني الحصول على قرض بدون عمل، هناك العديد من البنوك والشركات التي تقدم قروضاً لغير العمال بدون راتب شهري، والتي يمكن تحويلها إلى أقساط ، يمكن للفرد الحصول على قرض ببطاقته الشخصية فقط، وبدون الحاجة لوجود كفيل، وهذه القروض تسمح للشباب الذين ليس لديهم وظائف بالبدء بمشاريعهم الخاصة والوصول إلى مصدر رزق. كما تمكن الأسر والأرامل والمطلقات من الحصول على سكن خاص لهم.

كيف اخذ قرض بدون وظيفة

للقروض المصرفية لغير العاملين مزايا عديدة، من أهمها ما يلي:

هامش الربح على القرض منخفضة.

منخفضة. فترة السداد طويلة وتتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

يتم دفع الأقساط الشهرية من خلال فروع البنوك أو أجهزة الصراف الآلي.

يتم توفير التأمين على حياة المقترض ويتم التنازل عن المدفوعات في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

يمكن الحصول على القروض من خلال سند أو إثبات استثمار يمتلكه المقترض في البنك.

تتراوح قيم القرض من 5000 ريال كحد أدنى وحتى 150 ألف ريال.

يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي عبر الإنترنت.

الحد من البطالة من خلال مساعدة الشباب في الحصول على وظائف من خلال أعمالهم التجارية الخاصة.

زيادة المنتجات المحلية وزيادة القوى العاملة بالدولة وزيادة الدخل القومي والاستثمار الداخلي للبلاد مما يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار الأجنبي.

مساعدة الأرامل والمطلقات المتعطلات عن العمل وإعالة أسرهن من خلال التمويل النقدي أو إسكانهن.

أو إسكانهن. تحقيق الاكتفاء والمساواة بين الأفراد وتمكين الجميع من العمل والحصول على منافع مالية.

تساعد هذه القروض على الخروج من العجز المالي الذي تواجهه المؤسسات، وتستفيد البنوك أيضًا من هوامش الربح التي تحصل عليها على القروض.

تمويل منصة سلفة بدون وظيفة

يمكن الحصول على تمويل منصة سلفة بشكل فوري وبدون الحاجة لوجود وظيفة للعميل، بحيث يمكن تسجيل الدخول في منصة سلفة وطلب المنتج، تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لتمويل سلفة يبلغ خمسة آلاف ريال سعودي.

هل هناك بنوك تعطي تمويل بدون وظيفة؟

نعم يوجد بعض البنوك التي تقوم بتوفير تمويل شخصي بدون وظيفة، ومن ضمن هذه البنوك، البنك الراجحي السعودي، إلى جانب بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري، تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات التمويلية التي بدأت بالحصول على تراخيص من مؤسسة النقد العربي، وذلك بالتزامن مع كثرة الطلب على منتجات التمويل بأنواعها المختلفة.