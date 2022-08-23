بأقل راتب أرخص سيارة مستعملة بدون كفيل مضمونة بتأمين شامل وقسط بسيط حتى 60 شهر

أرخص سيارة مستعملة بدون كفيل في السعودية، يعد سوق السيارات المستعملة الأكثر طلباً خاصة لمحدودي الدخل فيحتاج المواطن للحصول على مركبة بسعر يناسب الظروف المادية لديه خاصة إذا كان الراتب الشهري غير كبير، حيث تقدم بعض الشركات مجموعة من المركبات بعروض تنافسية في الأسعار وتشمل مميزات هائلة منها الضمان على المركبة يصل إلى ثلاث سنوات مع وجود التأمين الشامل وهو الأهم عند شراء سيارة أو تأجيرها، وذلك لأن هناك العديد من الجهات أو السوق يعرض الكثير من المعروضات ولكن لا يوفر لك الضمان، لذلك عليك التأني والتعامل مع جهة أو شركة تكون لها باع في هذا المجال ولها سيرة تشهد بأنها تعمل بشفافية ومصداقية مثل الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي.

أرخص سيارة مستعملة بدون كفيل

تقدم شركة تأجير للتمويل سيارات مستعملة مضمونة يمكن اختيارها من المعارض و وكلاء السيارات المعتمدين في المملكة، بحيث توفر مزايا كثيرة للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل سيارة بدون كفيل مع إعطاء ضمان على المركبة يصل لأكثر من سنتين، هذا بالإضافة إلى التأمين الشامل على المركبات وخدمات ما بعد البيع، كما تعطي الشركة الموافقة الفورية حين تقديم طلب قرض سيارة يشمل السعوديين والمقيمين والنساء أيضاً حسب الشروط المحددة، علماً بأن لا تشترط الشركة على العمل تحويل الراتب فيما تتم الإجراءات بسرعة دون تعقيد.

شروط الحصول على سيارة مستعملة بدون كفيل

يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة وقت طلب تمويل سيارة بدون ضامن.

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي.

توفر رخصة قيادة سارية.

لابد أن يكون طراز المركبة لا يتعدى 3 طرازات من العام نفسه.

كما يجب أن تكون فترة العمل لا تقل عن شهر للقطاع الحكومي و3 أشهر للخاص.

طلبات التقديم

تعبئة نموذج طلب مركبة مضمونة. صورة من الهوية الوطنية / الإقامة. نسخة من الرخصة تكون سارية. صورة من التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص. كشف حساب بنكي حديث (3 شهور). يجب كشف كامل على السيارة في الوكالة أو الورش المعتمدة.

كيفية طلب سيارة مستعملة

قم بالدخول عبر رابط شركة تأجير للتمويل ومن ثم تعبئة نموذج طلب سيارة مستعملة ورفع الأوراق المطلوبة، لمزيد من المعلومات والاستفسارات عبر الاتصال على الرقم الموحد 8002440088.