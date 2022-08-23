كيفية حساب قسط السيارة من البنك الأهلي والشروط؟

وفر البنك الأهلي السعودية خدمة حساب قسط السيارة من البنك الأهلي وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تتم بأكثر من طريقة، وذلك قبل الحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي بدون مقدم وبأسهل الخطوات، ويعتبر البنك مؤسسة مصرفية رائدة في مجال تقديم برامج التمويل للوافدين والمواطنين السعوديين، ولمن يبحث عن تقسيط سيارة من البنك أو آلية الحصول على قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي باعتبار أنه أفضل قرض بنكي لشراء سيارة لا بد أولًا من معرفة الشروط والخطوات مثل معرفة شروط تمويل السيارات الراجحي.

حساب قسط السيارة من البنك الأهلي

أصبح تملك السيارة حلم يراود الكثير من المواطنين وذلك لاستخدامها في الانتقالات، وقد سهل البنك الأهلي السعودي إمكانية شراء السيارة بنظام التقسيط أو نظام التمويل التأجيري، ويمكن حساب قسط السيارة من البنك الأهلي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع البنك الأهلي السعودي.

ثم الانتقال إلى حاسبة التمويل التأجيري.

اختيار شريحة العميل وقيمة الدخل الشهري مُقدر بالريال السعودي.

مدة التأجير بالسنوات وما هو سعر السيارة.

قيمة الدفعة الأولى وقيمة الدفعة النهائية.

يختار العميل تبويب احتسب للانتهاء من كافة الخطوات ومعرفة التفاصيل اللازمة قبل التقديم على التمويل.

كيف أحصل على قرض السيارة من البنك الأهلي بدون مقدم؟

تختلف الشروط المطلوبة للحصول على قروض السيارات من البنك الأهلي من عميل لآخر سواء كان من محولي الرواتب أو غير محول للراتب وتتمثل الشروط في التالي:

عند تحويل الراتب لا بد ألا يكون قيمة الدخل الصافي أقل من 2500 ريال سعودي وفترة خدمة شهر إذا كان من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص ثلاثة أشهر بحد أدنى والسن لا يكون أقل من الثامنة عشر عام.

أما عن موظفي تحويل الرواتب إلى البنوك السعودية الأخرى فيشترط ألا تكون الرواتب أقل من أربعة آلاف ريال سعودي وفترة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وثائق تقسيط سيارة من البنك الأهلي

من أهم الأوراق المطلوبة للقبول في برنامج تقسيط السيارات هو عرض سعر السيارة من خلال المعارض المعتمدة ونسخة من بطاقة الهوية ورخصة القيادة سارية المدة، وخطاب التعريف بالراتب صادر من المؤسسة أو الشركة التابع لها العميل.