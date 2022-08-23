نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسرة 1444 شروط الحصول على 30 الف ريال كقرض من بنك التسليف وكم وقت الحصول عليه في المقال التالي
هناك زيادة في عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن خطوات حصولهم على قرض الأسرة من بنك التسليف حيث أن هذا الأخير مخصص لتقديم القروض للعديد من المواطنين لتلبية احتياجاتهم المعيشية سواء كانت هذه الاحتياجات متعلقة بالأبناء أم لا أو تتعلق بالمصاريف اليومية لـلأسرة والسفر وغيرها، ويرغب كل من يبحث من المواطنين على معرفة عن طريقة وشروط التقدم للحصول على قرض الأسرة، حيث تعاني العديد من الأسر السعودية من صعوبات مالية ويلجأون إلى بنك التسليف للحصول على التمويل اللازم الذي تحتاجه أسرهم، يقدم بنك التنمية الاجتماعية القروض لتغطية نفقات الأسرة، في هذا المقال سوف نلقي نظرة على خطوات التقدم بطلب للحصول على قرض، وشروط الحصول عليه
طريقة الحصول على قرض الأسرة
يجب اتخاذ بعض الخطوات للحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية من خلال الطرق التالية:
- تسجيل الدخول إلى الصفحة الرسمية لتمويل الأسرة في بنك التنمية الاجتماعية.
- انقر فوق رمز التقديم الإلكتروني.
- استخدم حسابك لتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
- انقر لتحديد التمويل الأسرى.
- وافق على الشروط والضوابط المحددة واختار الفرد.
- حدد نوع التمويل ونوع المستفيد والغرض من التمويل.
- يجب كتابة الحالة الاجتماعية سواء كان هناك عمال منزليون.
- إدخال بيانات عن عدد أفراد الأسرة.
- إرسال هوية المقدم وإدخال رقم الهاتف المحمول.
- أدخل المدينة والحي وشارع السكن.
- يجب عليك إدخال اسمك ورقم هويتك واختيار طريقة التمويل المطلوبة.
ما هي الشروط العامة لقرض الأسرة
تضع بنوك التسليف بعض الشروط العامة للحصول على قرض الأسرة المخصص من بنك التسليف من خلال الطرق التالية:
- يجب ألا يزيد عمر المقترض عن 70 عامًا.
- أن لا يقل الدخل الشهري عن 12،500 ريال.
- ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة 3000 ريال.
- يتم احتساب الأفراد كأفراد الأسرة إذا كانوا دون سن 24.
- في حالة الطلاق يحق للمرأة التقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة.
- الحد الأقصى للتمويل 30 ألف ريال.
- إذا كان المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يبلغ 70 سنة فيحصل على تمويل 18000 ريال.
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