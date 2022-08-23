قرض بنكي لشراء سيارة من البنوك السعودية وما الشروط؟

يعد الحصول على قرض بنكي لشراء سيارة من أسهل الخطوات التي يلجأ إليها الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، ولكن مع البحث عن أفضل بنك في قروض السيارات يتم اختيار البنك الذي ييسر خطوات التقديم على قرض سيارة بدون مقدم مثل البنك الراجحي أو قرض السيارة من بنك الأهلي أيضًا ولكن يتعين معرفة شروط تمويل السيارات الراجحي أو من البنوك الأخرى قبل تسجيل طلبك لضمان القبول واستخدام آلية حساب قسط السيارة من البنك الأهلي على سبيل المثال لمعرفة التزاماتك الشهرية، وبعد معرفة ضوابط قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي يمكن معرفة أيضًا ضوابط قرض بنكي لشراء سيارة من الراجحي.

قرض بنكي لشراء سيارة

يعتبر البنك الراجحي واحد من أهم وأشهر المصارف في السعودية الذي حرص على تقديم حلول مبتكرة وتصميم برامج تمويل متميزة تتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وقد وفر باعتبار أنه أفضل قرض بنكي لشراء سيارة التمويل التأجيري بشروط وضوابط متعددة.

شروط قرض لشراء سيارة من الراجحي

إذا حصلت على تمويل الإيجار التمليكي للسيارات من الراجحي فهناك بعض الشروط التي تُطبق على المواطنين وهي معايير الأهلية التي يتم دراستها جيدًا وتتمثل في التالي:

القرض مُقدم أولًا للمواطن السعودية بحد أدنى للرواتب 2000 ريال سعودي ويشترط تقديم وثائق مثل عرض السعر وخطاب التوظيف ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

غير السعودي الوافد الحامل لإقامة سارية المدة يستطيع التسجيل إذا كانت الرواتب لا تقل عن 2000 ريال سعودي وتقديم عرض السعر ونسخة من تأشيرة الإقامة وخطاب التوظيف مصدق عليه من جهة العمل.

متاح حاليًا للمتقاعد إمكانية شراء السيارة إذا كان السن لا يزيد عن 65 سنة ويتم تقديم نسخة من الأوراق والمستندات الرسمية التي تؤكد ذلك مع نسخة من جواز السفر إذا كان متقاعد وافد.

كيف التقديم على قرض سيارة بدون مقدم؟

يمكن التقديم على التمويل بأكثر من طريقة، فإما من خلال معرفة الفروع القريبة منك لبنك الراجحي في السعودية وتقديم الطلب إلى أحد موظفي خدمة العملاء أو عن طريق الحصول على الاستمارة الإلكترونية للبنك وإدخال كافة البيانات بها.