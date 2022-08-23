نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل السيارات الراجحي وكيفية حساب القسط؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل السيارات الراجحي وضعها البنك بعد تقديم خيارين لتمكين العملاء من الحصول على السيارة، فأولى تلك الحلول هي الاشتراك في برنامج التمويل التأجيري للسيارات بينما الآخر هو تمويل شراء السيارات بنظام التقسيط، ويمكن استعمال حاسبة تمويل السيارات الراجحي بعد معرفة تفاصيل عروض تمويل السيارات الجديدة للبدء في إجراءات الشراء كما يمكن اختيار أفضل تمويل سيارات في السعودية من خلال البنك بعد تسهيل الحصول على الخدمة وتقديم أوراق ومستندات رسمية بسيطة وعند حصولك على قرض بنكي لشراء سيارة لا بد من معرفة أبرز الشروط وخصوصًا للحصول على قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي.

شروط تمويل السيارات الراجحي

إذا كنت من الراغبين في الحصول على تمويل لشراء السيارات بالتقسيط لا بد أن تتعرف على شروط تمويل السيارات الراجحي وهي كما يلي:

السعودي راتبه لا بد ألا يكون أقل من ألفين ريال سعودي وإذا كان من المدنيين فإن أقصى عمر سيكون 65 سنة للحصول على التمويل.

بينما المتقاعدين الراغبين في تقسيط السيارات فإن رواتبهم للقبول لا بد ألا تكون أقل من 1900 ريال سعودي.

أما العسكريين فيمكنهم شراء سيارة بالتقسيط وأيضًا حساب قسط السيارة من البنك الأهلي أو الراجحي ولكن تُحدد الشروط بناءً على الرتبة العسكرية.

كم هامش الربح في بنك الراجحي للسيارات؟

يعتبر تمويل السيارات هو الأسهل سواء من خلال البنك الراجحي أو البنوك السعودية الأخرى وأكد البنك على ضرورة تحويل الراتب للحصول على الموافقة السريعة وشراء سيارات جديدة أو مستعملة، أما عن آلية حساب هامش الربح فيمكن الحصول عليها عند استخدام حاسبة التمويل من الراجحي.

حاسبة تمويل السيارات الراجحي

يمكن اتباع الخطوات التالية لمعرفة قيمة القسط الشهري لشراء السيارة من خلال البنك وهي طريقة استخدام الحاسبة الإلكترونية كما يلي:

الدخول إلى رابط بنك الراجحي السعودي.

الانتقال إلى تمويل السيارات.

عقب اختيارك لأحد البرامج انقر على الحاسبة.

أدخل ثمن السيارة والراتب الشهري والدفعة المقدمة واختر أيضًا نوع الحساب ثم فترة التمويل والدفعة الأخيرة والأقساط الشهرية الحالية على العميل، وعند الانتهاء عليك اختيار حساب فقط لتظهر لك قيمة هامش الربح والدفعات الشهرية وصافي التمويل.