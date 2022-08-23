نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جامعة المجمعة: التحول للفصول الثلاثة يقلل مدة الرحلة التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اعتماد نظام الفصول الثلاثة بشكل رسمي لهذا العام الدراسي الهجري الجديد 1444، وذلك في جميع المدارس والجامعات في جميع مناطق المملكة، وأعلن وكيل المجمعة للشؤون التعليمية محمد العبودي، أن هذا التحول للفصول الثلاثة في الجامعة يقلل مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، كما أنه يعمل على اختيار أساليب تعليم مبتكرة لأعضاء هيئة التدريس بالمملكة.

نتائج الترشيح للعام الجامعي 1444

وأعلنت في وقت سابق جامعة المجمعة بالمملكة السعودية خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن نتائج الترشيح لقبول الطلاب والطالبات في بوابة القبول الموحد للطلاب وأيضا بوابة قبول الطالبات الخاصة بالجامعة.

نتائج القبول للعام الجامعي 1444

أعلن عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سعود بن عبدالمحسن أن عملية التقديم الإلكتروني للقبول تمت ولله الحمد بكل سهولة، وهذا أدى إلى تحقيق طموحات الجامعة في التيسير على الطلاب والطالبات للقبول بالجامعة، ويمكن الاستعلام عن قبول ترشيح الطلاب بعد الدخول إلى بوابة القبول الموحد للطلاب والقبول الموحد للطالبات.

وأعلن عميد القبول والتسجيل بالجامعة، أن تأكيد القبول للطلاب والطالبات سينتهي يوم الأحد المقبل 9 محرم الموافق 7 أغسطس الجاري الساعة الثانية عشرة ظهرا وسيتم استبعاد كل طالب وطالبة ممن لم يؤكد قبوله، ولم يكمل تسجيل جميع بياناته.

نتائج القبول في برامج الماجيستير لعام 1444

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية، عن نتائج المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا وهي برامج الماجستير للعام الجامعي 1444، وتضم البرامج 22 برنامج أعلنت عنها عمادة الدراسات العليا للمتقدمين في جميع التخصصات، و تمت عملية القبول في هذه البرامج وفقا لمجموعة من شروط القبول المحددة بواسطة الأقسام المختصة في إطار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات بالمملكة العربية السعودية، وتم إرسال نتائج القبول عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني الذي تم تثبيته أثناء عملية التسجيل، ودعت عمادة الدراسات العليا جميع المقبولين من الطلاب والطالبات لسرعة سداد الرسوم، بعد أن تم توضيح بيانات الحساب المعلن عنها في إشعار القبول في مدة معينة بتاريخ 28/12/1443.