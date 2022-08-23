تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 لحملة الدبلوم والبكالوريوس في (8 مدن سعودية)

تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية عن فتح باب التقديم على الوظائف الصحية لحملة الدبلوم والبكالوريوس على مستوى ثمانية مدن بالمملكة (الرياض، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، خميس مشيط، نجران، الخرج)، حيث يعرف محرك بحث جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عمليات بحث عن رابط التسجيل في أكثر من أربعة مئة وسبعون وظيفة شاغرة من وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة المعلن عنها يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 ميلادي الموافق لـ 25 من شهر محرم 1444 وهو موعد بدا التقديم، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل على أهم شروط وخطوات التوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة تابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بالتدقيق.

تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة

علاوة على ذلك، تعد الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية هي الإدارة المسؤولة عن عملية التوظيف، كما تعمل على تطوير المنظومة الطبية ومتابعة السير الحسن لمختلف المرافق والوحدات العاملة مع إعطاء التدريب اللازم لمختلف الأطقم الطبية وتأهيل الكوادر الطبية المدنية والعسكرية لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية الممتازة لكافة المنتسبين إلى القوات المسلحة وذويهم، ويمكن التسجيل في الوظائف الصحية للقوات المسلحة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي جاءت موضحة على النحو التالي:

أول خطوة يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

مباشرة من الواجهة الرئيسية للموقع انقر على أيقونة إنشاء سيرتك الذاتية.

ثم المرحلة الثالثة من عملية التسجيل تشمل تعبئة كافة البيانات الخاصة بالتسجيل.

بعدها تأتي الخطوة الرابعة سيتم إرسال رسالة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني المسجل به لتأكيد عملية التسجيل.

الخطوة الخامسة سيتم بناء النموذج الخاص بالسيرة الذاتية التي قمت بإنشائها.

ساسا: يجب عليك تعبئة جميع الحقول الخاصة بالتقديم على الوظيفة الشاغرة.

بعد استكمال السيرة الذاتية، سيكون بإمكان المتقدمين التقدم للوظائف الشاغرة المتاحة عبر الموقع.

يمكنك من خلال الفيديو ادناه معرفة خطوات التقديم بشكل أوضح

شروط الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444

لكل من يرغب في التسجيل على الوظائف الصحية التابعة للقوات المسلحة السعودية يجب ان تتوفر فيه شروط محدد اعلنت عنها الادارة العامة للقبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 والتي جاءت موضحة على النحو التالي،

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية مقيم داخل المملكة. ويستثنى الأفراد الذين نشأوا مع والديهم خارج المملكة لخدمتها

أيضا أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى

يُفضل أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية في دفعة 1444.

اجتياز اختبارات القدرات العامة للطلاب بمعدل لا يقل عن 70 بالمائة.

كذلك يجب الحصول على ما لا يقل عن 65 % فيما يخص اختبارات التحصيل الدراسي.

سن الطالب يجب أن لا يزيد عن 23 سنة يوم التقديم.

يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

اجتياز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية بنجاح.

أن لا يكون قد حكم على المتقدم في قضايا متعلقة بجرائم الشرف أو الأمانة، أو بأي حد من الحدود الشرعية.

حسن السيرة السلوك

ألا يكون موظفا بأي جهة حكومية في المملكة.

إى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تطرقنا فيه على شروط ورابط تقيم تقديم وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية 1444