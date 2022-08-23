نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء مصرف الراجحي الجديد للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم مصرف الراجحي بتقديم عدد من الخدمات الهامة التي يبحث عنها المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، ومن بين هذه الخدمات التي يبحث عنها هي إعفاء مصرف الراجحي، وأيضا من الخدمات التي يبحث عنها هي تمويل شخصي من مصرف الراجحي دون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث هذه الخدمة لا يقدمها أي بنك وأيضا من اهم مميزات مصرف الراجحي هو عدم مخالفته للشريعة الإسلامية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على اهم خدمات بنك الراجحي السعودي. إعفاء مصرف الراجحي، حيث يعتبر من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية في تقديم الخدمات المميزة لكل عملائه من المواطنين السعوديين والمقيمين.

يقوم مصرف الراجحي بتقديم قروض متنوعه تخدم كل الأفراد والأسر داخل الأراضي السعودية، ومن بين هذه القروض المقدمة تمويل شخصي فورى مصرف الراجحي والذي يعتبر احد اهم القروض التي يبحث عنها الأشخاص، وأيضا هناك القرض المؤجل من بنك الراجحي وغيرها من الخدمات الأخري التي تقوم بمساعدة جميع عملاء البنك، ودائما ما يستفيد من هذه الخدمات كل الأفراد من أصحاب الدخل المنخفض لعمل مشاريع صغيره تساعدهم على حياه كريمه خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خدمة اخرى وهى مصرف الراجحي الإعفاء الجديد.

إعفاء مصرف الراجحي

كان قد اعلن مصرف الراجحي السعودي عن إعفاء جميع العملاء من دفع رسوم بطاقات الصرافة، ويأتي إعفاء مصرف الراجحي الجديد لجميع الفروع المتواجدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويشمل هذا الإعفاء الإصدار والتجديد وبدل تألف وبدل فاقد، وقد شدد مصرف الراجحي على عدم السماح بتنفيذ أي عمليه خصم يدوى لأي من رسوم بطاقات الصراف الآلي على حساب عميل البنك، وتعتبر هذه خطوه هامه جدا لكافة عملاء البنك من المواطنين السعوديين والمقيمين.

خدمات يقدمها مصرف الراجحي السعودي

يقوم مصرف الراجحي بتقديم عدد من الخدمات يأتي في مقدمتها حاسبة تمويل الراجحي، وتعتبر هذه الخدمة هامه جدا لجميع المستفيدين لمعرفة مبلغ القرض المقدم والقسط الخاص به، وأيضا هناك تمويل الراجحي للقطاع الخاص والذي يمنح قروض للعاملين في هذا القطاع بشروط محدده من قبل البنك، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على شروط الحصول على تمويل الراجحي.

شروط الحصول على قروض الراجحي

أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

أن يكون الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

طريقة تقديم قرض من مصرف الراجحي

هناك مجموعه من الخطوات على راغبي الحصول على قرض من مصرف الراجحي اتباعه، ولابد من تقديمه بطريقه صحيحه من اجل قبول الطلب وهذه الطريقة تتمثل في الأتي.

أولا يجب الدخول أولا على موقع بنك الراجحي الإلكتروني.

عليك بتقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، أو صورة الإقامة للمقيمين.

عليك بتقديم صوره من المؤهل الدراسي.

تقديم خطاب من جهة العمل، بها المسمى الوظيفي و الراتب الشهرى.

رابط حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي

أي مستفيد يمكنه التعرف على قيمة التمويل أو القسط الشهرى من مصرف الراجحي، من خلال رابط تمويل الراجحي بالمملكة.

ثم يقوم الشخص المستفيد بتحديد القطاع الذي يعمل فيه سواء قطاع عام أو خاص.

قم بكتابة إجمالي الراتب الخاص بك، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه في أماكن اخرى شهريا.

قم بكتابة السن الخاص بك.

اختار المدة التي تريد بها تسديد الأقساط، ثم انقر على حساب التمويل.

شروط إعفاء مصرف الراجحي الجديد 1443

وضع مصرف الراجحي عدد من الشروط من اجل الإعفاء من الأقساط الخاصة بقروض البنك، ويعتبر إعفاء مصرف الراجحي من اهم المميزات التي يقدمها البنك لكل عملائه والشروط كالتالي.

إذا توفى المستفيد من قروض مصرف الراجحي. تعرض المستفيد إلى أي حادث يسبب له أعاقة جسديه أو عجز مدى الحياه يتم أعفاءه من مصرف الراجحي. تقديم ما يفيد بحصولك على الإعفاء من خلال الاتصال على خدمة عملاء بنك الراجحي 8001241222 وقم بأخبارهم عن ظروفك التي تستعدى حصولك على الإعفاء.

خطوات طلب إعفاء من أقساط مصرف الراجحي 1444