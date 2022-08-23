انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن نظام الفصول الثلاثة الجديد في الجامعات وآلية القبول .. وتكشف عن إمكانية تخرج الطلاب في ثلاث سنوات بهذه الحالة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور سليمان العنقري، عميد القبول والتسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود، عن بدء التسجيل في نظام الفصول الثلاثة وسيكون القبول لمرة واحدة وبإمكان الطالب التخرج في ثلاث سنوات وبعضها في 4 سنوات.

وأوضح أن الجامعة أنهت استعداداتها لتطبيق النظام الجديد عبر لقائه على قناة "الإخبارية"، وأضاف أن الطلاب بدأوا التسجيل حاليا في مقررات الفصل الدراسي الاول وفقا للقواعد التي حددها مجلس الجامعة ، مشير بذلك إلى أنه تم إعادة هيكلة الخطة الدراسية في الجامعة حتى تتناسب مع الفصول الثلاثة وزادت معدل عدد الساعات.

وأشار إلى أن بعض التخصصات مثل الطب تتجاوز 5 سنوات دراسية ، مضيفا : بعض التخصصات يكون القبول فيها على 3 فصول وبعضها على فصلين وهناك على فصل واحد وفقا لطبيعة التخصص .