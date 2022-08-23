شروط قرض الأسرة للموظفين من بنك التنمية الاجتماعية طريقة التقديم عليه

شروط قرض الأسرة للموظفين من بنك التنمية الاجتماعية طريقة التقديم للحصول عليه. حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما يتميز بنك التسليف بكونه يقدم عدد كبير من المساعدات والخدمات المصرفية للمواطنين. كما يعمل بنك التنمية الاجتماعية بمساعدة المواطن السعودي في توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. وكذلك الارتقاء بمستوى الدخل المادي لديه. ومن الجدير بالذكر أن هذه تعتبر أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030. كما يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها بنك التسليف هي القروض بأنواعها. ويعتبر قرض الأسرة هو واحد من هذه القروض وأهمها. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض شروط حصول الموظف على القرض وكذلك طريقة التقديم للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط قروض بنك التنمية الاجتماعية الجديدة وأهداف القروض المختلفة وقرض الأسرة.

شروط قرض الأسرة للموظفين من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية عدد كبير جداً من القروض المتميزة والمختلفة والتي تتناسب مع مختلف احتياجات المواطنين وكذلك مختلف الفئات العمرية. كما يعتبر قرض الأسرة هو أهم أنواع القروض التي يقدمها بنك التسليف. حيث يتم تقديم تمويل الأسرة بهدف تقديم للمواطن يد العون من أجل توفير احتياجاته الأسرية المختلفة. كما يتم تقديم التمويل أيضاً للموظفين سواء داخل القطاع العام أو الخاص. كما قام البنك بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على القرض. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

تقديم العميل الأصل من تعريف الراتب كما يجب أن يكون مختومة من قبل البنك

وكذلك تقديم كشف للرواتب بأخر ثلاث أشهر

أن يتم إصدار تصريح بياناتي من قبل وزارة الداخلية وكذلك تصريح بياناتي أبناء.

إرفاق حساب الآيبان الخاص بالعميل ومختوم من قبل البنك

وكذلك إرفاق صورة من سجل الأسرة وكذلك صورة الهوية الوطنية

نموذج تسليم البريد ويتضمن توقيع العميل واسمه وكذلك موقع من قبل العميل.

كما يجب أن يتخطى عمره ال25 عام وكذلك يقل عن 55 عام.

كما إنه في حالة موظف القطاع الخاص يجب إحضار كفيل وكذلك صورة الهوية الوطنية للكفيل وأصل راتب الكفيل. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط الحصول على تمويل ل10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية والمستندات.

طريقة التقديم للحصول على القرض

يتميز بنك التنمية الاجتماعية بتقديمه للعديد من الخدمات البنكية والمصرفية المميزة. كما يعمل البنك على تطوير هذه الخدمات لكي يتمكن العميل من الحصول عليها بكل سهولة ولذلك يتمكن العميل من الحصول على القرض بصورة إلكترونية. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للحصول على القرض كما يلي: