نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في خدمة النقل بجامعة المجمعة للطالبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة النقل بجامعة المجمعة، وفرت جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية خدمة التسجيل في النقل للطالبات في الجامعة، ويأتي توفير هذه الخدمة من ضم جهود الجامعة التي توفرها من أجل التسهيل لوصول الطالبات إلى مقر الجامعة بدون أي مشقة، وتعمل الجامعة علي توفير خدمات النقل الجامعي من المنازل للوصول إلى كليات الجامعة بالمواقع المتعددة لها، ويتم ذلك وفق خطوط السير الذي يتم اعتمادها من الجامعة للعام الجامعي، بغرض توفير ما يخدم مسار العملية التعليمية وتوفير جميع سبل الراحة والانتقالات لطالبات الجامعة، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في خدمة النقل بجامعة المجمعة.

خدمة النقل بجامعة المجمعة

وضحت الجامعة بأنه يجب على جميع الجهات الراغبات في التقديم بخدمة النقل بجامعة المجمعة، علي أن يتم التسجيل وفق هذه الخطوات:

يجب أن يتم تحميل تطبيق الجامعة عبر الجوال عن طريق (التطبيق العملي والزيارات).

الدخول على أيقونة (طلب جديد) عن طريق أيقونة خدمة طلب نقل أنشطة.

الضغط علي تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم تقديم الطلب ومتابعته عن طريق الاستعلام عن طلب سابق.

كما كشفت الجامعة بضرورة أن تقوم جميع الطالبات بالدخول وتحديث المعلومات الخاصة بهن عن طريق النظام من أجل أن يتم الاستفادة من خدمة النقل الجامعي عن طريق الحافلات.

متطلبات التقديم في خِدْمَات نقل الجامعة

شددت الجامعة على الطالبات، بأن يتم الالتزام بإجراءات التباعد داخل المقصورة الخاصة بالنقل، وأن يتم الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة ولبس الكمام داخل الحافلة، وقد وضحت الجامعة بأنه في حال تحديد نقطة تجمع للنقل، فيجب إلى جميع الطالبات الالتزام بالحضور قبل الوقت المحدد للانطلاق، ويجب أن يكون ولي الأمر متواجدًا في حال العودة مرة أخري وتخلي الجامعة كافة المسؤوليات التابعة لها في حال نزول الطالبات بنقطة التجمع، وتكون المسؤولية لولي الأمر.

رقم تواصل جامعة المجمعة

يمكن التواصل مع الجامعة والاستفسار عن جميع الخدمات الخاصة بالنقل الجماعي للطالبات الذي توفره الجامعة عن طريق الاتصال علي الرقم التالي (0515408696) أو أن يتم التواصل عبر هذا الرقم (0164045750).