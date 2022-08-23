انت الان تتابع خبر السعودية تعلن قانون صادم بالسماح لرجال الأمن بمداهمة المنازل والاستراحات بدون أمر من النائب العام في هذه الحالة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتسأل العديد من المؤاطنين في المملكة العربية السعودية " هل يحق لرجال الأمن مداهمة المنازل والاستراحات بدون أمر من النائب العام؟ " وسنوافيكم بالرد عن ذلك من خلال المحامي زياد الشعلان

وقال المحامي الشعلان رداً على هذا السؤال من خلال مقطع فيديو نشره في حسابه الرسمي على تطبيق" تيك توك":" ووضح أن المساكن والاستراحات وغيرها مما تعارف الناس عليه في المملكة بأنه مأوى لا يجوز تفتيشها وفقا للنظام إلا في حالتين.

وأضاف، الحالة الأولى أن يكون الشخص في حالة تلبس بالجريمة والحالة الثانية أن يكون هناك أمر بالتفتيش صادر من رئيس فرع النيابة العامة أو من يفوضه وأي تفتيش خلاف الحالتين يكون مخالف للنظام.