انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة تتعلق بفرض رسوم على الطرق العام القادم .. هل ستشمل كافة المدن؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مصدر مسؤول في وزارة النقل السعودية قام بنفي ما تم تداوله من شايعات تتعلق بفرض رسوم على الطرق خلال السنة القادمة

وكشف المصدر أن ما تم بثه إعلامياً في أحد القنوات التلفزيونية لا يستند لأي مصدر رسمي.

وكانت قناة العربية اعلنت نقلا عن مصادرها، استعداد هيئة الطرق لتطبيق قرار رسوم الطرق خلال عام من الآن ، إضافةً إلى أن القرار سيشمل طرق رئيسية لها طرق بديلة غير مدفوعة، إلا أن مصدر مسؤول بالنقل نفى ذلك.