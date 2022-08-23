نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة من موقع مكتب العمل السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة ، مكتب العمل في المملكة العربية السعودية يوفر خدمة الاستعلام عن وافد هارب برقن الإقامة أو رقم جواز السفر أو برقم الحدود لجميع أصحاب شركات القطاع الخاص والاستفادة بهذه الخدمة تتم بشكل إلكتروني بكل سهوله من خلال زيارة موقع مكتب العمل السعودي عن طريق شبكة الأنترنت وتقوم وزارة العمل السعودية بتقديم افضل الخدمات الإلكترونية من خلال بوابتها الإلكترونية لتوفير الجهد والوقت للكفلاء وإصحاب الشركات داخل المملكة وسوف نضع لكم من خلال هذه المقالة رابط استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة .

خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة هامه جدا لكل أصحاب الشركات في المملكة العربية السعودية حيث انهم دائما يشتكون من اختفاء العامل لأيام ويعوده بعدها مره اخرى إلى العمل وهذا الأمر يسبب المسائلة القانونية لإصحاب الشركات داخل السعودية ويفرض عليهم العقوبات بسبب هذا لذالك فانهم يدخلون إلى موقع وزارة العمل والتنمية السعودي لتقديم طلب بلاغ هروب عامل .

استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة

من خلال المقالة سوف نوضح لكم طريقة استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة بالخطوات أولا يجب عليك الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتقوم باختيار خدمة الاستعلام عن وافد ثم تكتب رقم الإقامة ورمز التحقيق كما ظاهر أمامكم في الصورة التالية ثم الضغط على أيقونه عرض .

خطوات الاستعلام عن وافد هارب

أولا يجب عليك الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية اختيار خدمة الاستعلام عن وافد هارب إدراج رقم إقامة الوافد في الخانة المخصصة لها النقر علي بحث لتظهر حالة الوافد .

سوف يقوم بعدها النظام الإلكتروني بالموقع الرسمي للوزارة بالبحث عن نتيجة خدمة الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة وسوف يتم ظهور جميع المعلومات التي تخص العارب سواء مواطن وافد أو سائق عامل ومن خلال هذه المقالة يمكن ترك أي أسئلة وسوف نرد عليها عن استعلام وافد هارب برقم الإقامة .

في نفس السياق الاستعلام عن وافد هارب أو بلاغ الهروب يتم عن طريق، رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بالعامل الهارب، وهذه الخدمة تقوم بتوفيرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال موقعها الإلكتروني دون الذهاب إلى مكاتب العمل كما كان يحدث في السابق.

خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب من وزارة العمل

الاستفسار عن تقرير هروب برقم الإقامة 1444