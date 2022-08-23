نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان المطور الدفعة التاسعة صفر 1444 عداد نزول الضمان لشهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نتناول في هذا المقال موعد صرف الضمان المطور الدفعة التاسعة لشهر صفر 1444، راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر سبتمبر 2022، كما سنترك لكم عداد نزول الضمان الجديد لهذا الشهر حتى تتابعوا موعد النزول وإيداع الدعم لحظة بلحظة، وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وفرت رابط للاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق، وهو رابط إلكتروني يتم الاستعلام من خلاله عن تفاصيل الدفعة القادمة والدفعات السابقة، وفي حال تم استبعاد أي من المستفيدين يتم ذكر سبب الاستبعاد ومعرفته من خلال هذه المنصة، وسوف نذكر لكم في هذا المقال تاريخ صرف الضمان المطور الجديد لشهر سبتمبر 2022، وكافة أخبار الضمان المطور الجديد وما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444.

موعد صرف الضمان المطور الدفعة التاسعة

ازداد البحث عن متى إيداع راتب الضمان الجديد لهذا الشهر. وكما هو معروف ومعلوم فقد تم تثبيت موعد الصرف ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. ولا يمكن تغيير هذا الموعد إلا إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة. فقد يتم تقديم الموعد يوم إذا صادف أول الشهر الميلادي يوم جمعة. وقد يتم تأخير موعد النزول والإيداع يوم إذا صادف يوم الصرف يوم السبت.

تاريخ صرف الضمان لشهر سبتمبر

كما ذكرنا لكم في الفقرة السابقة أنه تم تحديد موعد صرف الراتب في أول كل شهر ميلادي ما لم يكن عطلة رسمية. وعليه فإن موعد نزول الضمان المطور الدفعة التاسعة لشهر صفر 1444 هو يوم الخميس بتاريخ 05\02\1444 الموافق 01\09\2022. ويتم الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق إلكترونياً من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

عداد نزول راتب الضمان لشهر صفر 1444

أخبار الضمان الاجتماعي المطور ورابط الاستعلام sbis.hrsd.gov.sa

يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق وكذلك تحديث البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة إلكترونياً. من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. عن طريق الدخول على الرابط الموجود في هذه الفقرة والضغط على نتائج الأهلية واتباع الخطوات المطلوبة بعد إدخال كافة البيانات.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444