أمر ملكي عاجل يصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

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عمر شويل - جدة أمر ملكي عاجل، والذي يصدره الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، حيث يعتبر أمر ملكي الملك سلمان احد اهم الأخبار التي تهم المواطن السعودي، بل وان هناك عدد كبيره من الأشخاص حول المنطقة العربية يتابعون أوامر ملكيه جديده من خادم الحرمين الشريفين، ودائما ما نجد كل حين واخر يقوم الملك سلمان بإصدار عدد من الأوامر الملكية الجديدة، ونحن من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على اخر أخبار ملك السعودية وكل ما صدر من أوامر ملكيه جديده، ونحن دائما ما نهتم بالتعرف على كل هذه الأخبار التي تصدر من المملكة العربية السعودية.

أمر ملكي عاجل من الملك سلمان بن عبد العزيز

جاء أمر ملكي عاجل من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وكانت هذا الأمر يخص الوباء المنتشر في العالم وهو الفيرس المعروف باسم كورونا، وكان الملك سلمان قد اصدر امس أمر ملكي يخص صرف مبالغ ماليه لكل أقارب المتوفيين بسبب هذا المرض اللعين في المملكة العربية السعودية، ودائما ما نجد الملك سلمان أو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان يهتمون بأمر المواطن السعودي، ولهذا كان هذا القرار الذي اسعد الكثير من المواطنين داخل المملكة.

مجلس الوزراء السعودي

كانت أعلنت مصادر صحفيه سعودي، حول مجلس الوزراء التي يترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز بصدور الأوامر الملكية الجديدة التي تخص صرف مبلغ بقيمة 500 ألف ريال سعودي لأسرة المتوفى بسبب الفيرس المنتشر في المملكة والعالم أيضا، والذين يعملون في القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص، وأيضا سواء كان عسكريا أو مدنيا سعودي أو غير سعودي، على أن يتم تطبيق هذا القرار عند تسجيل أول إصابة.

وقد أفادت هذه المصادر السعودية على انه تم اتخاذ جميع الاجرائات الاحترازية الاستثنائية وكل التدابير الوقائية بسبب هذا المرض، ويتم تقديم العلاج مجانا لكل المصابين داخل الأراضي السعودية سواء مصاب سعودي أو من الوافدين الأجانب، وأيضا يتم علاج جميع المصابين بالمجان لكل مخالفي نظام الإقامة داخل المملكة بجميع المنشآت الصحية الخاصة والعامه، وهذا يعتبر أمر هام وخبر سعيد لكل الأشخاص داخل المملكة بخصوص أمر ملكي عاجل.

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود خادم الحرمين الشريفين أمر بترقية 634 عضوا من هيئة النيابة العامه باختلاف مراتبهم، وبعد صدور الأمر الملكي من الملك سلمان قام النائب العام بتوجيه الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وأيضا إلى ولى عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود.