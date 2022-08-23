نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط” وزارة الشؤون الاسلامية تعلن عن وظائف (إمام، مؤذن، حراس أمن، الدعوة، مراقب) moia في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الشؤون الاسلامية تعلن عن وظائف 1444 هـ، وزاد البحث بين خريجين اثلانوية والجامعيين وكذلك الباحثين عن الوظائف عن منصة التوظيف الوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث تم الإعلان عن وظائف ذات متطلبات يقدر عليها معظم الشباب من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان منذ يومين عن وظائف إمام، ومؤذن، وحراس الأمن، الدعوة، وكذلك مراقبي المساجد، وسنتابع معكم في هذا المقال الرابط الرسمي للتقديم على الوظيفة، والشروط المطلوبة والطريقة الصحيحة لتعبئة الحقول، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

وزارة الشؤون الاسلامية تعلن عن وظائف

وقامت وزارة الأوقاف أو كما تسمى الآن الشؤون الاسلامية عن وظائف للجنسين، وهذا للعمل في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث إن اختصاص عمل الوزارة يأتي في إطار توفير الأئمة والمؤذنين وكذلك حراس أمن، مراقبين مساجد أيضا، وهذا في مختلف المساجد وفي مختلف مقرات الوزارة المنتشرة في السعودية.

وقد تم عمل إعلان رسمي عن فتح باب التقديم استقبال طلبات التوظيف الإلكترونية لوظائف الوزارة التي أعلنت عنها منذ يومين، مع العلم أن التقديمات ستستمر حتى يوم السبت الاسبوع المقبل الموافق 29 محرم 1444 هـ عبر بوابة الشئون توظيف، وننصحكم اذا كنتم تبحثون عن وظائف وتنطبق عليكم الشروط بالتقديم عليها، وخاصة ان الشروط المطلوبة معقولة إلى حد كبير.

شروط وظائف الدعوه والارشاد

وأما بالنسبة إلى وظيفة الدعوة وحراس الامن وكذلك مراقب المساجد للرجال والنساء الشاغرة، فهناك عدة شروط لها، وهذه الشروط لحسن الحظ تنطبق على معظم الشباب والشابات في المملكة بنسبة كبيرة:

أن يكون المتقدم من الرجال أو النساء سعودي الجنسية.

حسن السير والسلوك وعدم وجود حكم في حد شرعي أو مخل بالشرف والأمانة، وفي حالة العقوبة يجب ألا يمر أقل من عام من تاريخ الإعفاء أو انتهائها.

العمر لا يقل عن 18 سنة.

وظيفة امام وكذلك وظيفة دعوة وارشاد، لحملة شهادات بكالوريوس العلوم الشرعية.

حفظ 3 أجزاء على الأقل من القرآن الكريم.

باقي وظائف شاغرة تطلب حمل شهادة الثانوية العامة فأعلى.

اجتياز المقابلة الشخصية لشغل أحد الوظائف سواء من رجال أو نساء.

رابط وزارة الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد

وللتقديم ما عليك سوى اتباع الخطوات المشروحة في النقاط الموضحة التالية والدخول على الرابط الرسمي الذي نتركه لكم، وفي حالة عدم وجود أي شيء واضح تابعوا المقطع الذي نتركه لكم، حيث فيه كافة الخطوات بشكل مفصل ودقيق، فتابعوا الخطوات: