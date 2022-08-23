عاجل| الجوازات السعودية تُحذر المقيمين من غرامة 500 ريال بشأن الهوية في هذه الحالة

حذرت مديرية الجوازات السعودية المقيمين في المملكة العربية السعودية، من فرض غرامة تصل قيمتها إلى 500 ريال سعودي، في حالة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ثلاثة أيام من انتهاء صلاحيتها، فيما يأتي ذلك في إطار الحفاظ على تطبيق القوانين والعيش في المملكة وفق اللوائح المنظمة للحياة.

الجوازات السعودية تُحذر المقيمين من غرامة 500 ريال

وجاء تحذير مديرية الجوازات السعودية للمقيمين بفرض غرامة 500 ريال سعودي في حالة التأخير بتحديث هوية المقيم، في رد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ أكدت أن هذه الغرامة يتم مضاعفتها إلى ألف ريال سعودي في حالة تكرر المخالفة، وأفادة الجوازات بأن إصدار أو تجديد جواز السفر للخروج من المملكة، لن يتم إلا في حالة خلو سجل المُستفيد من المخالفات والملاحظات.

خطوات إصدار جواز السفر

وأوضحت الجوازات في المملكة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، وهي كالتالي:

دفع رسوم الجواز عبر القنوات البنكية.

ودفع رسوم توصيل الجواز.

الدخول إلى موقع البريد السعودي “سبل”.

تسجيل الدخول لحسابك، وتوصيل الوثائق الحكومية، وتوصيل الجواز الإلكتروني.

طلب جديد، واختيار وجهة وصول الوثيقة، واختيار الشخص الذي تود طلب توصيل الجواز الإلكتروني له، وإتمام عملية الدفع.

طباعة نموذج رقم الشحنة أو أخذ لقطة للشّاشة وتقديمها لموظّف الجَوازَات.

متطلبات إصدار جواز سفر أو تجديده في السعودية

وعملية إصدار جواز سفر أو تجديده في السعودية 1444هـ، تتطلب عددًا من الخطوات على النحو التالي:

حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية. ملء استمارة إصدار أو تجديد الجواز، وهي مُتوفرة في الموقع الإلكتروني لمديرية الجوازات. توفير أصل الهوية الوطنية وصورة منها. وصورتان شخصية. إحضار الجواز السّابق في حال التجديد.

كيفة استلام الجواز السعودي

وفي حالة الرغبة في استلام الجواز السعودي من مدرية الجوازات، فإن ذلك يتم من خلال هذه الخطوات: