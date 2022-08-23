نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات جديدة من وزارة التعليم في السعودية تُطبق في العام الدراسي الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت التعليم في السعودية عن قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد 1444، إذ قررت دمج القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحدة باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وأضافت مواد جديدة بناءً على احتياجات كل مرحلة وصفِّ دراسي، والمقرر العمل به بدءًا من يوم الأحد 28 أغسطس الجاري.

دليل الخطط الدراسية المطورة في العام الدراسي الجديد 1444

وتضمّن دليل الخطط الدراسية المُطوّرة في العام الدراسي الجديد 1444هـ، زيادة ساعات التّعلم للغة العربية والعلوم والرياضيات، وَفق الاحتياجات التّطبيقية للمادة التعليمية؛ لتهيئة الطلاب للاختبارات الدّولية، ووفقًا للدليل فإن المرحلة الابتدائية، سيجري فيها دمج القرآن الكريم والقرآن الكريم وتجويده والدراسات الإسلامية في مادة واحدة باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وخفض عدد الحصص في الفصل الدراسي من 38 حصة إلى 30 حصة، وفي الوقت نفسه زيادة حصص اللغة العربية من 33 حصة إلى 36 حصة.

ومن المقرر زيادة عدد حصص مادة الرياضيات في الفصل من 33 إلى 35 حصة، ومادة اللغة الإنجليزية من 12 حصة في الفصل إلى 18 حصة، وخفض حصص التربية الفنية من 12 حصة إلى 9 حصص، ليصل مجموع الحصص في الفصل الواحد إلى 198 حصة، وفيما يخص المرحلة المتوسطة، فإنه سيجري دمج القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحدة باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وخفض حصصها من 18 حصة إلى 15 حصة في الفصل الواحد، وزيادة حصص الرياضيات من 17 حصة إلى 18 حصة، وزيادة حصص المهارات الرقمية من 6 حصص إلى 8 حصص، ليكون المجموع 105 حصص.

لبداية جادة للعام الدراسي 1444هـ…

ومع أول يوم لعودة الهيئة الإدارية للمدارس .

تعليم الرياض يبدأ توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وسط تفاؤل بعام دراسي حافل بالنجاح والتفوق .#تعليم_الرياض#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/VF7okXw0Oj — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) لبداية جادة للعام الدراسي 1444هـ...

ومع أول يوم لعودة الهيئة الإدارية للمدارس .

تعليم الرياض يبدأ توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وسط تفاؤل بعام دراسي حافل بالنجاح والتفوق .#تعليم_الرياض#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/VF7okXw0Oj — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) August 22, 2022

خطط مدارس تحفيظ القرآن الكريم 1444 للابتدائي والمتوسطة

وقررت وزارة التعليم السعودية في العام الدراسي الجديد 1444هـ بالنسبة للمرحلة الابتدائية، دمج مادتي القرآن والدراسات الإسلامية، باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وخفض عدد الحصص من 72 إلى 51 حصة، وزيادة حصص اللغة العربية من 30 إلى 36 حصّة، وزيادة حصص الدراسات الاجتماعية من 3 إلى 6 حصص، وارتفعت حصص الرياضيات من 33 إلى 35 حصة، واللغة الإنجليزية من 12 إلى 18 حصّة، كما وارتفعت حصص التربية الفنية من 7 إلى 9 حصص، والتربية البدنية والدفاع عن النفس من 13إلى 15 حصة.

وبالنسبة للمرحلة المتوسطة، فقد قررت وزارة التعليم دمج القرآن والدراسات الإسلامية، باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وفخض الحصص إلى 23 بدلاً من 34، وزيادة حصص اللغة العربية إلى 12 بدلاً من 9، وزيادة حصص الرياضيات إلى 18 حصة بدلاً من 15، واللغة الإنجليزية من 9 إلى 12 حصة، ومادة المهارات الرقمية من 6 إلى 8 حصص، وقررت الوزارة إضافة مادة التربية المهنية بمجموع 3 حصص في الفصل، كما أضيف للفصل الثالث الثانوي مادة باسم المعرفة المالية بمجموع 3 حصص للفصل، ووفقا لخطط التعليم العام للسنة الثانية الثانوية، فقد تضمنت الخطة 5 مسارات، هي العام، وعلوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، وإدارة الأعمال، والشرعي؛ بمجموع 32 حصة في الفصل الواحد و7 مواد لكل مسار.

مقررات دراسية غير مطبوعة

وكشفت مصادر في التعليم عن أن الإدارات التابعة في المملكة حددت مقررات لعددٍ من الفصول الدراسية لن يجري طباعتها ورقيا، وهي المهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، والتربية الفنية، للصف الرابع إلى الثالث متوسط، وتضم المقررات مواد: التفسير، واللغة العربية، والتقنية الرقمية، والتفكير الناقد، للصف الأول الثانوي، ومواد: الفنون، والتوحيد، والمهارات الثقافية والصحية للصف الثاني الثانوي.