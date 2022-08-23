نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف استعلام عن الاعفاء الجديد برقم الهوية الوطنية في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف استعلام عن الإعفاء، وهو من البنوك الأكثر أهمية في المملكة العربية السعودية والذي يطلق عليه بنك التنمية الاجتماعية، ويقوم بنك التسليف بتقديم العديد من الخدمات الهامة تحت مسمى قروض بنك التسليف، ويأتي في مقدمة هذه الخدمات بنك التسليف الاستعلام عن الإعفاء، ويقوم البنك بتقديم القروض من اجل تسهيل الأمور المعيشية على المواطنين في ظل ظروف التحول الاقتصادي بالمملكة، ويقدم بنك التسليف السعودي القروض الحسنه والتي يقوم باسترجاع قيمه هذه القروض على أقساط بدون أي فوائد، ويمنح البنك أيضا إعفاء بنك التسليف في حالة تعثر المقترض أو وفاته أو تعثر الورثة وهذه احدي مميزات البنك السعودي للتسليف، ولكن من اجل إعفاء بنك التسليف لابد من تقديم أوراق تثبت عدم قدرتك على تسديد قيمة القرض.

بنك التسليف استعلام عن الإعفاء

يعتبر بنك التسليف السعودي احد اهم البنوك السعودية التي تقدم خدمات هامه للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، ويحرص البنك على تقديم حلول معيشيه سهله منها بنك التسليف استعلام عن الإعفاء وخصوصا في تلك الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية، من تحول اقتصادي حسب رؤية المملكة 2030 و من اجل ضمان تقديم طلب إعفاء بنك التسليف، لتكون مقدمه بشكل صحيح فان هناك خطوات محدده يجب اتباعها من اجل ذالك، وهذه الخطوات تتمثل في الأتي.

خطوات تقديم طلب إعفاء من بنك التسليف السعودي

تقديم مذكره تفصيليه عن الوضع المالي للمقترض.

تقديم نسخه من الهوية الوطنية للعميل.

تقديم البطاقة العائلية.

تقديم نخسه من التقرير الطبي للمقترض.

قم بالتوقيع على الطلب، بالإضافة إلى الهوية، والتأكد من إرسال الطلب إلى البنك السعودي للتسليف.

بعد انتهاء كل الاجرائات أعلاه، يتم إرسال هذه الأوراق إلى الديوان الملكي، من خلال البريد السعودي.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف

الدخول مباشرةً إلى الرابط الإلكترونيّ لوزارة الماليّة.

الانتقال إلى تبويب (الخدمات الإلكترونيّة).

الضغط على خدمة (الاستعلام عن إعفاءات القروض).

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصّة بخدمة الاستعلام بعد قراءتها جيدًا.

الضغط على أيقونة (الدخول إلى الخدمة).

سيتم الانتقال إلى الصفحة المُخصصة لإدخال البيانات اللازمة لإتمام الاستعلام عن إعفاء بنك التّسليف بنجاح.

إدخال البيانات الخاصّة بالمستفيد وهى الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد.

الأوراق والمعلومات التي يتضمنها طلب إعفاء بنك التسليف

هناك عدد من النماذج والأوراق التي لابد من تقديمها عند طلب إعفاء بنك التسليف والادخار السعودي، وهذه الأوراق كالتالي.

رقم الهوية الخاصة بالمقترض.

نوع القرض المطلوب.

الاسم رباعي.

رقم ومصدر وتاريخ الحفيظة.

رقم العقد.

الشركاء في القرض إن وجد.

رقم الجوال.

مكان القرض.

خطوات الدخول على حسابي بنك التسليف

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للدخول على حسابي بنك التسليف والادخار السعودي، وهذه الطريقة كالتالي.

يجب أولا تسجيل الدخول على حسابي بنك التسليف والادخار السعودي، وذلك من خلال الرابط بنك التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بإضافة رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك التي قمت بالتسجيل به في هذا الموقع، ثم الضغط على أيقونة موافق.

بعد ذلك سوف تظهر لك صفحه خدمات حسابي بنك التسليف وجميع القروض المتاحة للاستفادة منها.

يمكنك اختيار القرض الذي تريد الاستعلام عنه، ومعرفة كافه التفاصيل عند الضغط عليه.

بنك التسليف الاعفاء الجديد 1442

خدمه هامه يقدمها بنك التسليف السعودي إلى جميع عملائه وهى اعفاء بنك التسليف والادخار، وهذه الخدمة تقدم لكل المستفيدين الغير قادرين على سداد قيمة القرض التي قد حصلوا عليه، وهناك أوراق يجب تقديمها للحصول على هذا الاعفاء وهى الأوراق كالتالي.