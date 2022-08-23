تمويل للمتقاعدين بدون تحويل راتب وبدون كفيل وشروط التمويل بالمملكة

تمويل للمتقاعدين بدون تحويل راتب، حيث يبحث العديد من المتقاعدين عن تمويل شخصي وهو احد اهم التمويلات التي يتم البحث عنها، ونجد أن الكثير من المتقاعدين يبحثون عن تمويل للمتقاعدين بدون كفيل وأيضا بدون تحويل راتب، وهى احد القروض الهامة والمميزة داخل المملكة العربية السعودية، وهناك عدد ليس بالكثير الذي يقوم بتقديم التمويل الشخصي للمتقاعدين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على احد اهم البنوك التي يقوم بتقديم هذه الخدمة المصرفية لكل المتقاعدين، ونعرض أيضا شروط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب، والأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على هذا القرض.

تمويل للمتقاعدين بدون تحويل راتب

يعتبر بنك الاستثمار السعودي احد البنوك الهامة داخل المملكة العربية السعودية الذي يقوم بتقديم افضل الخدمات المصرفية منها تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل للمتقاعدين، وأيضا يقدم قروض مختلفه منها تمويل عقاري للمتقاعدين، ويعتبر بنك الاستثمار من اهم البنوك السعودية التي تقدم عدد من الخدمات المصرفية منها تمويل شخصي فورى، ويتميز البنك بسرعه الإجراءات من اجل الحصول على القرض وسهولة متطلباته، لهذا يعتبر من افضل البنوك داخل المملكة في تقديم قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب، وسوف نتعرف على شروط الحصول على قروض للمتقاعدين.

شروط حصول المتقاعدين على تمويل شخصي

أولا أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

العمر لا يقل عن 38 عام، ولا يزيد عن 65 عام عند سداد اخر قسط.

تقديم خطاب إخلاء طرف من البنك السابق سارى المفعول.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل للمتقاعدين

ملئ نموذج طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين كاملا. تقديم صوره من الهوية الوطنية سارية المفعول. تقديم كشف حساب اخر 3 شهور موضح به اخر 3 رواتب مختومه من البنك الأخر. إذا كنت تعمل في القطاع الحكومي عليك تقديم خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامه للتقاعد. إذا كنت تعمل في القطاع الخاص عليك تقديم خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية.

يعتبر بنك الاستثمار السعودي من اهم البنوك داخل الأراضي السعودية التي تقدم خدمات مصرفيه متنوعه، ومنها تمويل للمتقاعدين بدون تحويل راتب.

قرض للمتقاعدين شركة اليسر

شركة اليسر قامت بالتعاون مع المؤسسة العامه للتقاعد لتقديم قروض للمتقاعدين بها عدد من المميزات الهامة، من هذه المميزات الاجاره للسيارات، مرابحة سيارات، تورق تمويل شخصي، السلع الاستهلاكية، وكل منتج من هذا يوفر مزايا عديده ومتطلبات بسيطه، خصائص هذا التمويل يكون كالتالي.