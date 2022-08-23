تقديم وظائف الشؤون الاسلامية 1444 عبر moia.gov.sa والشروط اللازمة للتقديم

يبحث الكثير من الاشخاص في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل وظائف الشؤون الاسلامية 1444، حيثكانت قد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكةعن توفر وظائف في تلك الهيئة في مختلف المحافظات، و يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة في الوزارة عبر البوابة الالكترونية وفقا لمجموعة من الشروط تم تحديدها مسبقا في المنصة، وأضافت الوزارة أن التقديم سوف يستمر حتى يوم: 29 من محرم 1444 هـ.

شروط التقديم على وظائف الشؤون الاسلامية 1444

كانت قد حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والإرشاد الديني والدعوة مجموعة من الشروط اللازمة لـلتقديم على وظائف الشؤون الاسلامية 1444، ويأتي على رأسها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي الجنسية.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

يجب ألا يكون المتقدم محكوما عليه في أي قضايا جرائم، أو مشتبها فيه بأفعال مخلة بالحياء.

يجب أن لا يكون المتقدم كان قد تم فصله من وظيفة حكومية

لابد من اجتياز إجراءات القبول.

أن لا يكون مسجلا في هيئة التأمينات الاجتماعية.

أما عن شروط المؤهل العلمي المطلوب فتتمثل فـ

الأئمة: حملة الثانوية العامة ولابد من حفظ ثلاث أجزاء من القرآن.

الدعوة: لحملة البكالوريوس.

مؤذنين: من حملة الثانوية العامة وحفظ ثلاث أجزاء من القرآن.

حارس أمن: لابد أن يكون من حملة الثانوية العامة.

وظائف المراقبين: حاصلين على ثانوية عامة.

رابط تقديم وظائف الشؤون الاسلامية 1444

تم تفعيل رابط خاص للتقديم على وظائف الشؤون الاسلامية 1444 حسب الشروط المعلنة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: