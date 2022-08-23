نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف الشؤون الاسلامية 1444 عبر moia.gov.sa والشروط اللازمة للتقديم في المقال التالي
يبحث الكثير من الاشخاص في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل وظائف الشؤون الاسلامية 1444، حيثكانت قد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكةعن توفر وظائف في تلك الهيئة في مختلف المحافظات، و يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة في الوزارة عبر البوابة الالكترونية وفقا لمجموعة من الشروط تم تحديدها مسبقا في المنصة، وأضافت الوزارة أن التقديم سوف يستمر حتى يوم: 29 من محرم 1444 هـ.
شروط التقديم على وظائف الشؤون الاسلامية 1444
كانت قد حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والإرشاد الديني والدعوة مجموعة من الشروط اللازمة لـلتقديم على وظائف الشؤون الاسلامية 1444، ويأتي على رأسها ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي الجنسية.
- يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
- يجب ألا يكون المتقدم محكوما عليه في أي قضايا جرائم، أو مشتبها فيه بأفعال مخلة بالحياء.
- يجب أن لا يكون المتقدم كان قد تم فصله من وظيفة حكومية
- لابد من اجتياز إجراءات القبول.
- أن لا يكون مسجلا في هيئة التأمينات الاجتماعية.
أما عن شروط المؤهل العلمي المطلوب فتتمثل فـ
- الأئمة: حملة الثانوية العامة ولابد من حفظ ثلاث أجزاء من القرآن.
- الدعوة: لحملة البكالوريوس.
- مؤذنين: من حملة الثانوية العامة وحفظ ثلاث أجزاء من القرآن.
- حارس أمن: لابد أن يكون من حملة الثانوية العامة.
- وظائف المراقبين: حاصلين على ثانوية عامة.
رابط تقديم وظائف الشؤون الاسلامية 1444
تم تفعيل رابط خاص للتقديم على وظائف الشؤون الاسلامية 1444 حسب الشروط المعلنة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول مباشرة إلى البوابة الالكترونية لوزارة الشؤون الإسلامية.
- ثم الدخول إلى بوابة التوظيف لتظهر الوظائف المتاحة.
- يجب النقر على الوظيفة التي تريد أن تقدم عليها، مع مراعات شرط المؤهل.
- الضغطعلى أيقونة تقديم.
- سوف تظهر صفحة الدخول على النفاذ الوطني.
- يجب إدخال رقم الجوال ونؤكده من خلال كتابة الرمز السري المرسل في الرسالة القصيرة.
- الضغط على إرسال لتظهر الصفحة الرئيسية.
- عليك بالولوج إلى خدمات الأفراد، ومنعا اختر الوظيفة.
- ستظهر البيانات، قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.
- ومن ثم يجب بتعبئة البيانات المطلوبة” المؤهل، درجة المؤهل، والتخصص”.
- حدد المنطقة والمحافظة.
- ثم ارفق الوثائق المطلوبة
- وفي الأخير اضغط على إرسال الطلب.
- لتظهر رسالة تم التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم وظائف الشؤون الاسلامية 1444 عبر moia.gov.sa والشروط اللازمة للتقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.