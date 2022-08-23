نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمر ملكي من الملك سلمان، حيث دائما ما يتم البحث من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين عن اهم و اخر الأخبار الخاصة بخادم الحرمين الشريفين والتعرف على قرارات الملك سلمان اليوم، لأهمية هذه القرارات سواء تخص المملكة العربية السعودية أو قرارات اخرى، وفى الأيام الأخيرة الماضية كانت هناك عدد من الأوامر الملكية الجديدة قد اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكانت تخص ترقيات بمختلف المراتب في السلك القضائي والنيابة العامه، وكانت هناك أيضا أوامر ملكيه جديده بإنهاء خدمة عدد من العسكريين السعوديين، وقرارات اخرى هامه قد عرضناها في مقالات سابقه كانت توضح تفاصيل صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، أما من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على أمر ملكي جديد .

أمر ملكي من الملك سلمان

منذ أيام قليله خرج علينا أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي خادم الحرمين الشريفين، وكان مضمون هذا الأمر الملكي بالخروج والعودة من والى المملكة العربية السعودية، حيث اصدر الملك سلمان يوم الأحد الماضي أمر ملكي عاجل بخصوص منع الدخول والخروج من والى السعودية، والتي تم العمل به منذ الظروف التي مرت بها المملكة والعالم، حيث صدر من خلال وزارة الداخلية السعودية نقلا عن وكالة الأنباء واس، قد تقرر فتح منافذ عبور كافة وسائل النقل من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد الأول من يناير 2021 بالمملكة.

وزارة الداخلية السعودية

في نفس السياق آكدت وزارة الداخلية السعودية أن الآمر الملكي الذي اصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، شمل بالموافقة لبعض الفئات من السعوديين بالسفر لخارج السعودية والعودة إليها تحت شروط وضوابط محدده، على أن يتم رفع تعليق رحلات الطيران جزئيا من الرحلات الدولية من والى المملكة، على أن يتم فتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية لكل الفئات ألمستثناه من السعوديين وغيرهم والدخول والخروج من المملكة.

وقد وزارة الداخلية السعودية قد تابعت أن يتم السماح بدخول المملكة العربية السعودية والخروج منها لكل مواطنين مجلس التعاون الخليجي، وأيضا يسمح بالدخول لغير السعوديين للذين حصلوا على تأشيرات بحسب الضوابط و الاجرائات السليمة.

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبد العزيز

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بترقية عدد 624 عضوا من هيئة النيابة العامه باختلاف مراتبهم الوظيفية، وعقب صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين قام النائب العام بتوجيه الشكر والامتنان للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولده عهده الأمير محمد بن سلمان.