انت الان تتابع خبر ما هي شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي بعد تحديث القوانين؟.. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في السابق كان عقد زواج يجمع امرأة سعودية برجل أجنبي صعبا جدا إلا أنه مع تطور الحياة واختلاف القوانين، فان الأمر اصبح متاحا.

وهناك أسباب عديدة يمكن ان تقف خلف ذلك الأمر، اهمها: الخوف مما يسمى “العنوسة” وفي أحيان أخرى يكون الأمر نابعا من رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي؛ إذا رأت فيه الزوج المناسب لها. في هذا الموضوع سوف نعرض لكم شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي.

*شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي:

بدءا يجب التأكيد على أن الزوج الأجنبي يقصد به كل رجل ليس سعوديا، وهناك 30 جنسية هي الأكثر توقيعا لعقود زواج من سعوديات سوف نعرضها لكم في وقت لاحق.

وزارتا الداخلية والعدل، هما من قاما بوضع شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي، وهي كالتالي:

ـ ألا يكون مطلقا ومضى على طلاقه 6 أشهر.

ـ يجب ألا يكون متزوجا أو تكون زوجته متوفية.

ـ يشترط إذا كان متزوجا أن يقدم ما يثبت أن زوجته تعاني من الإعاقة، أو لا تستطيع الإنجاب.

ـ ضرورة أن يكون سجل المتقدم للزواج من امرأة سعودية خاليا من السوابق.

ـ من ناحية العمر فيجب ألا يقل عمر طالب الزواج من امرأة سعودية عن 30 عاما؛ وألا يزيد عن 70سنة.

*شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي مقيم:

ـ يجب أن يتخطى عمره 25 عاما ولا يزيد عن 50.

ـ ضرورة أن يكون الفارق في العمر بينه وبين المرأة السعودية لا يزيد عن 15 عاما.

ـ سن الفتاة أو الزوجة السعودية يجب ألا يقل عن 21 عاما.

ـ ألا يكون الزوج الأجنبي قد تزوج من امرأة سعودية من قبل.

ـ أن يكون لديه عمل ومصدر دخل ثابت، ويقدم كل الأوراق المطلوبة لجهة التوثيق، مثل: جواز السفر وشهادة الميلاد ووثيقة الطلاق إذا كان متزوجا من قبل.

ـ أن تقدم الزوجة السعودية إقرار من ولي أمرها يفيد موافقته على زواجها من أجنبي.

*شروط زواج الفتاة السعودية من رجل أجنبي مولود داخل السعودية:

ـ عمر الزوجة لا يقل عن 21 سنة.

ـ تقديم وثيقة عمل للزوج مصدقة من الغرفة التجارية لضمان وجود عمل خاص به.

ـ شهادة تعريف عمل الزوجة مصدق من الغرفة التجارية، أو وثيقة مصدقة من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل.

ـ صورتان من حفيظة الزوجة أو حفيظة والدها إذا كانت مضافة معه.

ـ صورتان من صك الطلاق أو شهادة الوفاة لمن سبق لها الزواج.

ـ صورتان من الإقامة وجواز السفر للزوج سارية المفعول مع تقديم الأصل.

ـ وجود صورتين من شهادة ميلاد الزوج الأجنبي مع صورة شخصية واضحة.

ـ إحضار ملف علاقي.

ـ ضرورة وجود إقرار من الزوجة بالموافقة مبصوم ونصه كالتالي: “نعم أنا فلانة بنت فلان أوافق على زواجي من فلان بن فلان، وكتابة تاريخ ورقم الإثباتات والبصمة”.

ـ تقديم إقرار موافقة على الزواج من قبل ولي أمر الزوجة.