نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان المطور يشرح الفئات المستحقة معرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة عن ما هو ونوضح أن برنامج الضمان الاجتماعي في هذه الفترة يعتمد على الراتب الشهري للأفراد ولا يعتمد على حالة الشخص الاجتماعية أو العمر، الأساس في هذا الضمان الراتب الشهري والذي يتم مقارنته بعدد الأفراد في الأسرة سنتطرق في هذه المقالة للتحدث عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرابط الخاصة بها للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ووضحن أيضاً الحد المانع من الضمان الاجتماعي على الصفحة الخاصة بها، الحد المانع هو الراتب الشهري للشخص المستفيد والأسرة التي تتكون من شخصين تحصل على 1650 ريال سعودي أما الاسرة التي يكون بها ثلاثة أشخاص يحصلون على راتب يصل إلى 2200 ريال سعودي والأسرة التي تتكون من أربع أشخاص يحصلون على راتب يصل إلى 2750 ريال سعودي والأسرة التي يكون بها خمسة أشخاص يحصلوا على 3300 ريال سعودي وست أفراد في الأسرة الواحدة يحصلوا على راتب شهري 3850 ريال سعودي وسبع أفراد في أسرة واحدة يتم الحصول على 4200 ريال سعودي وثمانية أفراد 4750 ريال سعودي.

طريقة التسجيل على رابط الضمان الاجتماعي

يمكنك التعرف على خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي بإتباع الخطوات التالية، الدخول على الموقع الرئيسي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اضغط على كلمة إنشاء حساب من جديد وكتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة ومنها الرقم القومي وكتابة الرمز الذي يوجد على الصورة، اختر بعدها أيقونة معاش الضمان من ضمن العديد من الاختيارات واضغط على التقديم الآن وبعدها أنقر على الخدمة التي تريدها وكتابة جميع البيانات ورفع جميع الأوراق المطلوبة وانقر بعدها على أيقونة تقديم الطلب يصل للشخص الرد من الموقع بعد أيام أو أسبوعين.

رابط للاستعلام عن الضمان الاجتماعي

معرفة أهلية الضمان و من خلال الخطوات الآتية يمكنك الاستعلام على الضمان الاجتماعي، فتح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واضغط بعدها على استعلام عن الضمان وكتابة جميع البيانات المطلوبة من الشخص بطريقة صحيحة واضغط على ايقونة عرض ليتم عرض حساب الضمان الاجتماعي