نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نقل الطلاب في نظام نور 1444 من حساب ولي الأمر noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح طريقة نقل الطلاب في نظام نور 1444 لولي الأمر المركزي، حيث يتاح نقل طالب من مدرسة إلى أخرى من خلال تسجيل دخول موقع نور من حساب ولي الأمر أولاً، ومن ثم تقديم طلب نقل من خلال اتباع بعض الخطوات اليسيرة التي سيتم تناولها بالموضوع، ومن يرغب في الحصول على استمارة الفحص الطبي أو نموذج الكشف الطبي في نظام نور 1444، يمكنه ذلك الآن، كما يمكن الحصول على رابط نظام نور نفاذ من خلال المقال.

طريقة نقل الطلاب في نظام نور 1444

يتاح أمام أولياء الأمور في الوقت الحالي إمكانية تقديم طلب نقل لطالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى عن طريق موقع نظام نور لولي الأمر 1444 الإلكتروني، فمن يريد نقل طالب في نظام نور الآن يمكنه ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني (noor.moe.gov.sa) أولاً.

وقبل البدء في أي خطوة من خطوات تقديم طلب النقل، يجب التأكد من أن الحساب لولي الأمر وليس لمعلم، ثم اختيار الطالب المراد نقله من مدرسة لأخرى، ومن ثم النقر على خيار “طلب نقل إلى مدرسة” كما هو موضح بالصورة التالية:

وبعد ذلك يتم النقر على (لإضافة طلب نقل للطالب أنقر هنا) كما هو موضح بالصورة التالية:

وسيتم عرض اسم الطالب وإدارة التعليم التابع لها والمدرسة المتواجد بها، قم باختيار إدارة التعليم، وسيتم عرض كافة المدارس المتوفرة بالإدارة التعليمية، ثم قم باختيار المدرسة المراد النقل إليها، ثم النقر على خيار “تثبيت” كما هو موضح بالصورة التالية:

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة يذهب الطلب إلى قائد المدرسة المطلوب النقل إليها، ويظهر في حساب نظام نور لولي الأمر أن الطلب المقدم قيد الدراسة، وبعد الانتهاء من دراسة الطلب يظهر لولي الأمر قبول الطالب أو رفضه في رسالة.

نظام نور ولي الأمر 1444

وضعت وزارة التعليم عام الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد أو التقويم الدراسي 1444 ذات الثلاث فصول، وأصدرت تعميماً لجميع الإدارات التعليمية بتنفيذ ما ورد به، ووفقاً لمواعيد التقويم الدراسي الجديد.

فمن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الفصل الأول يوم الأحد بتاريخ 1 صفر 1444هـ الموافق لتاريخ 28 أغسطس لعام 2022م، ومن يرغب في التعرف على طريقة نقل الطلاب في نظام نور 1444 يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة أعلاه.