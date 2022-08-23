نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر وسلم الرواتب للعام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر القادم حيث حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإعلان عن بعض الأشياء حول مواعيد الصرف الرسمية لهذا الدعم الشهري للمستحقين، وسنحرص عبر ثقفني على القيام بالتعرف أكثر على مواعيد الصفر وهل سيتم تأجيلها نظرًا لاقتراب بعض الإجازات والعطلات الرسمية من هذا الموعد، وقم بالتعرف الآن خلال الفقرات التالية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

يريد العديد من المستحقين بالتعرف على الموعد الرسمي الذي سيتم فيه صرف الدعم الشهري لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور أو الجديد، حيث حرصت الوزارة على القيام بتحديد الأول من شهر سبتمبر كتاريخ لوضع الدعم في حسابات جميع المواطنين المستحقين، بل ولا يوجد أي تأجيل هذه الدفعة لأنها أتت في موعد لا يوجد به أي عطلات رسمية أو إجازات.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى بعض المتقدمين وهذا من أجل الاستفادة الكاملة من هذا الدعم، وتعرف عليه الآن خلال النقاط التالية:

المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

الحصول على المستندات الرسمية التي تؤهله للحصول على الدعم الشهري.

إثبات أنه لا يمتلك أي عقار أو أراضي أو دخل شهري أكبر من الحد الأقصى التي حرص البرنامج على وضعه.

لا يجب أن يكون المتقدم متواجد داخل أحد دور الإيواء التي تعمل الدولة على رعايتها.

يمكن للمرأة التي لا يوجد عائل لها أن تقوم بالانضمام إلى فئة المستحقين.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد

يمكنك الآن التعرف على قيمة الراتب الشهري الخاص بالضمان الاجتماعي للعام الحالي، ويمكنك التعرف عليه الآن بالكامل خلال الجدول التالي: