نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر وسلم الرواتب للعام الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر القادم حيث حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإعلان عن بعض الأشياء حول مواعيد الصرف الرسمية لهذا الدعم الشهري للمستحقين، وسنحرص عبر ثقفني على القيام بالتعرف أكثر على مواعيد الصفر وهل سيتم تأجيلها نظرًا لاقتراب بعض الإجازات والعطلات الرسمية من هذا الموعد، وقم بالتعرف الآن خلال الفقرات التالية.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444
يريد العديد من المستحقين بالتعرف على الموعد الرسمي الذي سيتم فيه صرف الدعم الشهري لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور أو الجديد، حيث حرصت الوزارة على القيام بتحديد الأول من شهر سبتمبر كتاريخ لوضع الدعم في حسابات جميع المواطنين المستحقين، بل ولا يوجد أي تأجيل هذه الدفعة لأنها أتت في موعد لا يوجد به أي عطلات رسمية أو إجازات.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي
توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى بعض المتقدمين وهذا من أجل الاستفادة الكاملة من هذا الدعم، وتعرف عليه الآن خلال النقاط التالية:
- المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.
- الحصول على المستندات الرسمية التي تؤهله للحصول على الدعم الشهري.
- إثبات أنه لا يمتلك أي عقار أو أراضي أو دخل شهري أكبر من الحد الأقصى التي حرص البرنامج على وضعه.
- لا يجب أن يكون المتقدم متواجد داخل أحد دور الإيواء التي تعمل الدولة على رعايتها.
- يمكن للمرأة التي لا يوجد عائل لها أن تقوم بالانضمام إلى فئة المستحقين.
سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد
يمكنك الآن التعرف على قيمة الراتب الشهري الخاص بالضمان الاجتماعي للعام الحالي، ويمكنك التعرف عليه الآن بالكامل خلال الجدول التالي:
|عدد الأشخاص في العائلة
|راتب الضمان المحدد
|حد الإعفاء الشهري
|الحد الذي يمنع صرف المعاش
|فرد واحد
|1000 ريال
|2000 ريال
|2001 ريال
|شخصين
|1285 ريال
|2000 ريال
|2570 ريال
|ثلاثة أشخاص
|1570 ريال
|2000 ريال
|3140 ريال
|أربعة أشخاص
|1855 ريال
|2000 ريال
|3710 ريال
|خمسة أشخاص
|2140 ريال
|2140 ريال
|4280 ريال
|ستة أشخاص
|2425 ريال
|2420 ريال
|4840 ريال
|سبعة أشخاص
|2710 ريال
|2710 ريال
|5420 ريال
|ثمانية أشخاص
|2995 ريال
|3000 ريال
|6000 ريال
|تسعة أشخاص
|3280 ريال
|3280 ريال
|6560 ريال
|عشرة أشخاص
|3560 ريال
|3560 ريال
|7120 ريال
|إحدى عشر شخص
|3840 ريال
|3840 ريال
|7680 ريال
|اثني عشر شخص
|4130 ريال
|4130 ريال
|8260 ريال
|ثلاثة عشر شخص
|4410 ريال
|4410 ريال
|8820 ريال
|أربعة عشر شخص
|4700 ريال
|4700 ريال
|9400 ريال
|خمسة عشر شخص
|5000 ريال
|5000 ريال
|10000 ريال
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