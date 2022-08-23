نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلن عن طريقة ترحيل الطلاب في نظام نور 1444 وما معنى كلمة ترحيل الطلاب؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة ترحيل الطلاب في نظام نور 1444 ببعض النقاط البسيطة، حيث حرصت وزارة التعليم على القيام بضم خدمة الترحيل أو نرفع طالب من صف دراسي إلى آخر بشكل إلكتروني، وحرصنا اليوم عبر ثقفني البدء في جعلك تتعرف على الطريقة المثالية التي تستطيع من خلالها الحصول على ما تريد.

ماذا يعني ترحيل الطلاب في نظام نور؟

يعني ترحيل الطلاب هو العمل على رفع أو نقل الطلاب من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، وهذا تم عن طريق اجتياز الطالب الاختبارات النهائية خلال العام الدراسي السابق مما يؤهله للارتقاء بأحد المراحل التي تلي المرحلة التي اجتازها، ويمكنك القيام بعملية الترحيل هذه بشكل إلكتروني بواسطة حساب المدير أو من خلال موظف عمله أن يقوم بهذا الأمر، ولنتعرف الآن على كامل التفاصيل.

رابط ترفيع الطلاب في نظام نور 1444

سنحرص عبر هذا المقال في جعل كل مسؤول ومدير مدرسة بالتعرف على الرابط الرسمي الذي يستطيع القيام باستخدامه من أجل ترحيل جميع الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات النهائية للعام الماضي، وهذا لأنه الشرط الوحيد الذي يستطيع فيه الطالب الارتقاء إلى الصف الدراسي الثالث إذا كان في الصفوف الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية العامة، وتستطيع القيام بذلك عن طريق اتباع الفقرة التالية.

طريقة ترحيل الطلاب في نظام نور 1444

يحرص مدير المدرسة على القيام بتنفيذ العديد من الأمور قبل بداية العام الدراسي الجديد، ومن أهم هذه الأعمال هو عملية ترحيل الطلاب إلى المرحلة الدراسية الجديدة وهذا بشرط أن يكون الطالب قد نجح في الصف الدراسي السابق حتى يتمكن من الارتقاء إلى هذا المستوى، وإليك الآن الطريقة:

قم بالذهاب إلى بوابة نظام نور عبر هذا الرابط noor.moe.gov.sa.

أحرص على تسجيل الدخول عبر حساب مدير المدرسة.

قم بالضغط على شؤون الطلاب من القائمة الرئيسية.

اختار تبويب الطلاب.

تظهر لك النظام الخاص بالصفوف الانتقالية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

قم باختيار عدد الطلاب الناجحين وأحرص على ترفعيهم أو ترحيلهم إلى الصف الدراسي التالي.

من الجدير بالذكر أن نظام نور من أفضل الخدمات الإلكترونية التعليمية التي طرحتها وزارة التعليم، وهذا لأنه يمكنك الحصول على أي خدمة ترغب بها أهمها الحصول على النتائج الخاصة بالاختبارات.