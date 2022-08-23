نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف القوات البحرية.. شروط التسجيل في وزارة الدفاع في المقال التالي
لقد أعلنت مؤخرا وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن وجود وظائف شاغرة للرتب العسكرية بالقوات البحرية لعام ٢٠٢٢، والتخصصات الأخرى المختلفة، ويتساءل العديد من الأشخاص عن رابط التقديم والتسجيل بهذا الوظائف، حيث قد أكدت وزارة الدفاع السعودية أنه تم الإعلان عن ٢٦٩ وظيفة بحرية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط التسجيل في هذه الوظائف، وشروط التقديم.
رابط التسجيل في وظائف القوات البحرية
ونتابع معكم رابط وزارة الدفاع بالسعودية للتسجيل في الوظائف التي تم طرحها في مختلف التخصصات مثل أخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا، وفني تكنولوجيا، وغيرها من العديد في الوظائف ونوضح لكم رابط وزارة الدفاع.
- • موقع وزارة الدفاع السعودية للتسجيل بوظائف القوات البحرية https://t.co/1q9pOJ4rwz
- • يقوم الشخص بالدخول على بوابة وظائف القوات البحرية ١٤٤٤.
- • ثم يقوم باختيار التخصص المناسب للمؤهل الحاصل عليه.
- • يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منه مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية، وغيرها من البيانات المطلوبة.
- • وبعد ذلك يضغط الشخص على كلمة تسجيل وسوف يصله رسالة على هاتف بتمام عملية التسجيل.
شروط التقديم لوظائف القوات البحرية بوزارة الدفاع
وبعد أن عرضنا لكم رابط التسجيل في وظائف القوات البحرية لعام ١٤٤٤ نتابع معكم الشروط المطلوب توفرها لكي يتم القبول بالتقديم.
- • أولا لأبد على المتقدم أن يكون ذو أصل سعودي، ويقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- • لأبد أن يكون الشخص حسن السلوك والسير والسمعة وليس عليه أي عقوبات جنائية.
- • أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة وشهادة البكالوريوس لبعض الوظائف المقدمة.
- • أن يكون الشخص متفرغ للوظيفة المقدمة ولا يعمل بأي وظائف آخري سوء في القطاع العام أو الخاص.
- • كما أنه من أهم الشروط المطلوبة أن يجتاز الشخص جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية المطلوبة للوظيفة المتقدم إليها.
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