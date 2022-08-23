نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2022 pension.gov.sa كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد برقم السجل في المقال التالي
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2022، حيث يبحث الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية وبالتحديد من هم مستحقي معاش التقاعد، عن موعد نزول راتب التقاعد لهذا الشهر 1444، والجدير بالذكر حرص الوزارة على صرف رواتب المتقاعدين في المواعيد المحددة لها من كل شهر، ومع قرب موعد نزول الراتب نجد عمليات البحث المكثفة حوله، لهذا نستعرض لكم من خلال موقعنا موعد إيداع راتب التقاعد 1444 هذا الشهر.
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2022
تصرف رواتب التقاعد تبعاً لبعض الضوابط والشروط الموضعة من قبل الجهة المعنية، حيث يتم صرف الراتب لهذا الشهر يوم الخميس 25 أغسطس 2022 الموافق 27 محرم 1444، ويتبقى ما يقرب من الثلاثة أيام فقط على الموعد المحدد للصرف، ويتم بدء إيداع الراتب المحدد لكل شخص في الحسابات المصرفية الخاصة بهم.
شروط استحقاق راتب التقاعد 1444
وتوجد العديد من البنود المحددة التي وضعتها وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية لصرف راتب التقاعد، والتي تتمثل فيما يلـــــــــي:
- من هم تم إحالتهم لسن التقاعد النظامي بصرف النظر عن مدة الخدمة.
- وكذلك من تم إنهاء خدمتهم لأي سبب من الأسباب مع مراعاة قضاء 25 عام بالخدمة.
- كما أن المفصولين من العمل بشكل قطعي أو المتوفي بصرف النظر عن مدة الخدمة، يتم صرف معاش التقاعد لهم بنسبة 40% من الراتب الأساسي الأخير الذي تم صرفه.
- والأشخاص المنتهي خدمتهم نتيجة القرارات السيادية أو إلغاء الوظيفة بشرط أن لا يكون السبب تأديبي.
- بينما الموظفون الذين تم إحالتهم للتقاعد بناءً على رغبتهم، بشرط أن تكون لديهم فترة خدمة محسوبة تكون بحد أدنى عام، ويجب الموافقة على هذا الطلب من قبل الجهات المعنية
كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد برقم السجل
ويتاح الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال خطوات بسيطة وسهلة تتلخص في التالـــــــــي:
- الدخول على الصفحة الخاصة بتسوية المستحقات التقاعدية المؤسسة العامة للتقاعد.
- وإدخال جميع المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة المخصصة لها مثل (رقم الهوية الوطنية – كود التحقق – السجل المدني).
- كما يجب الضغط على أيقونة الاستعلام.
- وتظهر على الفور نافذة بها كافة البيانات حول المعاش التقاعدي للفرد والمستحقات الخاصة به.
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