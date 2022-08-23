موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2022 pension.gov.sa كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد برقم السجل

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2022، حيث يبحث الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية وبالتحديد من هم مستحقي معاش التقاعد، عن موعد نزول راتب التقاعد لهذا الشهر 1444، والجدير بالذكر حرص الوزارة على صرف رواتب المتقاعدين في المواعيد المحددة لها من كل شهر، ومع قرب موعد نزول الراتب نجد عمليات البحث المكثفة حوله، لهذا نستعرض لكم من خلال موقعنا موعد إيداع راتب التقاعد 1444 هذا الشهر.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2022

تصرف رواتب التقاعد تبعاً لبعض الضوابط والشروط الموضعة من قبل الجهة المعنية، حيث يتم صرف الراتب لهذا الشهر يوم الخميس 25 أغسطس 2022 الموافق 27 محرم 1444، ويتبقى ما يقرب من الثلاثة أيام فقط على الموعد المحدد للصرف، ويتم بدء إيداع الراتب المحدد لكل شخص في الحسابات المصرفية الخاصة بهم.

شروط استحقاق راتب التقاعد 1444

وتوجد العديد من البنود المحددة التي وضعتها وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية لصرف راتب التقاعد، والتي تتمثل فيما يلـــــــــي:

من هم تم إحالتهم لسن التقاعد النظامي بصرف النظر عن مدة الخدمة.

وكذلك من تم إنهاء خدمتهم لأي سبب من الأسباب مع مراعاة قضاء 25 عام بالخدمة.

كما أن المفصولين من العمل بشكل قطعي أو المتوفي بصرف النظر عن مدة الخدمة، يتم صرف معاش التقاعد لهم بنسبة 40% من الراتب الأساسي الأخير الذي تم صرفه.

والأشخاص المنتهي خدمتهم نتيجة القرارات السيادية أو إلغاء الوظيفة بشرط أن لا يكون السبب تأديبي.

بينما الموظفون الذين تم إحالتهم للتقاعد بناءً على رغبتهم، بشرط أن تكون لديهم فترة خدمة محسوبة تكون بحد أدنى عام، ويجب الموافقة على هذا الطلب من قبل الجهات المعنية

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد برقم السجل

ويتاح الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال خطوات بسيطة وسهلة تتلخص في التالـــــــــي: