خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة إنجاز visa.mofa.gov.sa

ما هي طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز؟ حيث توفر وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها لمواطنيها إمكانية الاستعلام عن صدور تأشيرة من السفارة السعودية برقم الجواز 1444 بشكل إلكتروني، وذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة إنجاز واتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي عن طريقها يمكن التأكد من التأشيرة وموعدها ونوعها وكل ما يتعلق بها من بيانات، وفي هذا الشأن نسلط الضوء معا عبر خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 1444 بشكل إلكتروني عبر منصة إنجاز الرقمية للخدمات، وفق ما تم نشره بشكل رسمي على موقع وزارة الخارجية السعودية.

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1444

ويمكن لكن يرغب في الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 1444 الدخول على موقع منصة التأشيرات إنجاز من خلال الرابط الرسمي له، حيث أن منصة إنجاز تعد واحدة من أهم المنصات الحكومية التابعة لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، والتي تتيح عبر موقعها الإلكتروني عدد كبير من الخدمات الخاصة بوزارة الخارجية، لثلاثة فئات هي الزوار القادمين من خارج المملكة، والزوار والمواطنين المقيمين في المملكة، وكذلك إلى المؤسسات وجهات الأعمال.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

ويمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع الاستعلام عن التأشيرات السعودية منصة إنجاز

على يسار الصفحة يكون متاح للراغبين الاستعلام عن الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرة

قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن نوع الاستعلام عما إذا كان طلب دعوة أو رقم دعوة صادر أو تأشيرة، ورقم الطلب، ورقم السجل

قم بإدخال الرمز الذي يتواجد في الصورة للتأكد من أنك لست روبوت

قم بالضغط على استعلام لتظهر نتيجة الطلب الخاص بك

شروط إصدار تأشيرة السعودية 2022

وقد حددت منصة إنجاز عدة شروط حتى يتمكن المستخدم من استخراج تأشيرة السعودية، وهي