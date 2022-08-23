جامعة المجمعة تصرح عن نتائج الترشيح لقبول الطلاب للعام الجامعي 1444

جامعة المجمعة السعودية صرحت بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح يوم الخميس الماضي، عن ظهور نتائج الترشيح لقبول الطلاب والطالبات عبر موقع بوابة القبول الموحد للطلاب، وكذلك بوابة قبول الطالبات الخاصة بالجامعة، ومن المعروف أن الكليات تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب السعوديين خلال العام الدراسي الجديد 2023 الذي على وشك البدء في جميع أنحاء المملكة، لذلك نتعرف معا عبر هذا المقال عن تصريحات جامعة المجمعة بشأن نتيجة ترشيح قبول الطلاب للعام الدراسي الجديد 1444.

رابط قبول طلبات الترشيح من جامعة المجمعة 1444

وقد صرح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور سعود بن عبدالمحسن المقحم، في تصريح خاص له يوم الخميس الماضي، إن عملية التقديم الإلكتروني للقبول سارت على نحو جيد بيسر وسهولة مما حقق طموحات الجامعة في التيسير على الطلاب والطالبات للقبول بالجامعة، ويمكن الاستعلام عن قبول طلبات الترشيح عبر الدخول إلى المواقع التالية:

ويمكن الاستعلام عن ترشيح قبول الطلاب عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الموحد عبر الرابط الرسمي

ويمكن الاستعلام عن ترشيح قبول الطالبات بالدخول عبر الرابط الرسمي

كما صرح عميد القبول والتسجيل بالجامعة إلى أن تأكيد القبول للطلاب والطالبات في جامعة المجمعة قد تم بالفعل بنهاية يوم الأحد 9 محرم الموافق 7 أغسطس الساعة الثانية عشرة ظهرا، كما يتم استبعاد من لم يؤكد قبوله من الطلاب والطالبات.

إطلاق برامج التدريب الصيفي في جامعة المجمعة

وفي سياق متصل فقد صرح معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة، عن إطلاق برامج التدريب الصيفي لعام 1444 خلال شهر محرم الحالي، حيث يشتمل برامج التدريب الصيفي على مجموعة من اللقاءات والدورات التدريبية، وقد بدأ التسجيل في البرامج خلال الفترة من 26 /12 /1443 هـ وحتى 1 محرم الحالي.

ويوم 26 يونيو 2022 أفصحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة، عن نتائج المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا برامج الماجستير للعام الجامعي 1444هـ، حيث تشمل البرامج 22 برنامج مقدمة من عمادة الدراسات العليا لمن يتقدم في كافة التخصصات، حيث تجري عملية القبول في هذه البرامج وفق شروط القبول المحددة من قِبل الأقسام المختصة طبقا لما جاء في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.