نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة بالمملكة عبر منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من أكثر الأمور التي يهتم بها جميع المواطنين المقيمين داخل المملكة السعودية لكي يتجنبوا التعرض الغرامة المالية التي تقوم وزارة الداخلية بتحديدها في حالة عدم سداد المخالفات المرورية، لهذا يمكنكم من خلال مقال وعبر موقعنا ثقفني الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال بوابة أبشر بالإضافة إلى إمكانية معرفة قيمة المخالفات التي يتم فرضها على الجميع.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تهتم دائما المملكة السعودية بتقديم كافة التسهيلات على المواطنين والمقيمين داخل البلاد لكي يتمكنوا من الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال منصة أبشر الإلكترونية وبالتالي سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة وهي كالآتي،

يتم تسجيل الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني للاستعلام عن المخالفات المرورية تقوم باختيار الاستعلامات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية ثم الضغط على أيقونة مرور. في الخطوة التالية سوف تظهر لك بعض الخيارات الأخرى تقوم بالضغط على استعلام على المخالفات المرورية وتقوم بكتابة رقم اللوحة أو يمكنك كتابة رقم الهوية وتبدأ بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. بعد ذلك تقوم بإضافة رمز التحقق والرمز الموجود في المربع والضغط على استعلام وبعد ذلك سوف تصل إليك جميع المخالفات التي تم تسجيلها على رقم اللوحة الخاصة بكم وبعد ذلك ينبغي عليك سداد قيمة الغرامة.

كيفية تقديم اعتراض على المخالفات المرورية

يمكن بكل سهولة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية عبر الإنترنت في وقت سريع سواء للمقيمين أو المقيمين داخل المملكة السعودية واليكم الخطوات التالية:

تقوم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة واختيار أبشر أفراد. بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل دخول وتقوم بكتابة الاسم الخاص وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل. بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة خدماتي واختيار الخدمات المرورية ثم الضغط على كلمة طلب اعتراض. تقوم بتحديد تفاصيل الاعتراض على المخالفة المرورية المسجلة وتقوم بتوضيحها بشكل كامل ثم الضغط على تقديم الطلب. سوف يتم مراجعة طلبك والرد عليك خلال فترة قليلة سواء بالموافقة أو عدم الموافقة.

ما هي قيمة المخالفات المرورية

في حالة قيادة السيارة على الرصيف أو في الأماكن التي يمنع السير فيها يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال سعودي.

أما في حالة إيقاف المركبة في الأماكن التي يمنع الوقوف فيها نهائيا يتم دفع حوالي 150 ريال أو عند حمل الرخصة الخاصة بالقيادة يتم دفعه 300 ريال.

عند السير عكس الاتجاه يتم دفع غرامة تبدأ من 3000 ريال حتى ستة آلاف ريال.