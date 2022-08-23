خطوات تجديد جواز السفر السعودي الكترونيًا عبر منصة ابشر وشروط تجديد جواز السفر السعودي

هناك العديد من الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الخارجية السعودية، وذلك حتى يتم تجديد جواز السفر بشكل إلكتروني من خلال منصة ابشر للخدمات، وكل ذلك من أجل التسهيل على المواطنين أو حتى المقيمين في السعودية، وذلك يتم باتباع بعض الخطوات البسيطة، والان من خلال السطور القادمة يمكنكم التعرف على كل التفاصيل التي تتعلق بكيفية تجديد جواز السفر يمكنكم متابعتنا الان.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي الكترونيًا عبر منصة ابشر

هذه الخدمة متاحة لكل من المواطنين وايضًا المقيمين في السعودية، وذلك باتباع خطوات محددة بشكل إلكتروني وهي كالآتي:

الدخول إلى موقع ابشر، وهو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية الخاص بخدمات المواطنين.

اختيار خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر، وهي تتواجد في قائمة الجوازات.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة بالشخص الراغب في التجديد.

سوف يتم الدخول بشكل مباشر بعد ذلك على صفحة هذا الشخص وسوف يظهر أسمة، والصورة الشخصية الخاصة.

لابد من ادخال الاسم بعد ذلك باللغة الإنجليزية، ويتم ارسال صورة شخصية.

ثم يتم بعد ذلك اختيار المدينة التي يتبع لها جواز السفر.

لابد من تسديد جميع الرسوم الخاصة بالتجديد قبل القيام بكل هذه الخطوات حتى يتم التجديد بنجاح.

شروط تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة ابشر السعودية

لقد حددت وزارة الخارجية وهب التي تختص بإصدار وايضًا تجديد جواز السفر، بوضع عدة شروط لابد من توافرها وذلك للمواطنين أو المقيمين الذي يزيد أعمارهم عن ١٥ عام، وذلك حتى يتم التجديد بشكل إلكتروني من خلال منصة ابشر بكل سهولة، والشروط كالاتي: