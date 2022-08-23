نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رسوم تجديد الإقامة للمقيمين في السعودية لعام 1444هـ – 2022م في المقال التالي
قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بتحديد قيمة رسوم تجديد الإقامة في السعودية لعام 1444هـ – 2022م، وتختلف قيمة الرسوم من شخص إلى آخر حيث أن رسوم أفراد الأسرة المقيمين في المملكة تختلف عن العمالة المنزلية في المنازل السعودية، وفي كل الحالات يمكنكم دفع الرسوم وتجديد الإقامة عبر منصة “أبشر” الرقمية وفقًا لشروط ومعايير محددة تم تقديمها من قبّل المديرية سنقوم بتقديمها لكم بشكل تفصيلي خلال مقال اليوم.
كم رسوم تجديد الإقامة في السعودية لعام 1444هـ – 2022م
تختلف قيمة الرسوم باختلاف حالة المقيم داخل المملكة العربية السعودية وسنقوم بتقديم شرح مختصر يوضح قيمة رسوم كل الحالات الممكنة في المملكة حيث:-
- قيمة رسوم تجديد العمالة المنزلية تبلغ 600 ريال سعودي.
- بينما قيمة تجديد إقامة العمالة داخل الشركات السعودية سواء الخاصة أو العامة تبلغ 650 ريال سعودي.
- إقامة الطلاب الذين حصلوا على تأشيرة دراسة مجانية داخل المملكة العربية السعودية تبلغ 500 ريال سعودي.
- ورسوم تجديد الإقامة لكل فرد من أفراد أسرة المقيمين الذين بلغوا السن القانوني (18 عام) تبلغ 500 ريال سعودي.
الشروط اللازمة لتجديد إقامة المقيمين في السعودية
ووضعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عدة شروط ضرورية يتم من خلالها إمكانية تجديد الإقامة والشروط تتمثل فيما يلي:-
- يشترط أن يكون المقيم متواجد في وقت التجديد داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون قد سدد كل رسوم تجديد الإقامة المستحقة وفقًا لجدول الرسوم السابق.
- على المتقدم أن يكون جواز سفره ساري المفعول حيث أنه لا تتم عملية تجديد الإقامة في حالة أنه منتهي.
- وجود تأمين طبي للشخص المقيم الذي يرغب في تجديد إقامته داخل المملكة العربية السعودية.
- عدم تقييم المقيم في السعودية بأي قوائم خاصة بالبلاغات عن المتغيبين عن العمل.
- لابد وأن يكون الشخص الذي يرغب في تجديد إقامته ليس لديه أبناء فوق السن القانوني وهو سن الثامنة عشر.
- يجب على المقيم الذي يرغب في تجديد إقامته أن يقوم بدفع كل المخالفات المرورية القانونية المفروضة عليه حيث لا يتم تجديد الإقامة إلا بعد سدادها.
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