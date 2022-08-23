موعد صرف الدفعة الجديدة من راتب الضمان الاجتماعي شهر صفر 1444

صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور على النظام القديم والجديد، أكدت وزارة الموارد البشرية أنه قد دمج صرف معاش الضمان الاجتماعي على النظام الجديد والقديم في موعد واحد وذلك أول كل شهر ميلادي، ويتم صرف الدفعات للمستفيدين بعد التأكد من استحقاقهم لها ومراجعت الطلبات التي تم تقديمها للوزارة، والجدير بالذكر أن التسجيل على طلب راتب الضمان الاجتماعي قد بدأ منذ شهر نوفمبر الماضي لعام 2021 وتم مد فترة التسجيل حتى أكتوبر 2022 وذلك نتيجة زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة بتلك الرواتب.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية سابقاً أن صرف رواتب معاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية سيكون أول كل شهر ميلادي، وبذلك يكون موعد صرف الدفعة الجديدة لمستحقيها سيوافق الخميس بتاريخ الأول من سبتمبر 2022، سيتم إيداع الدفعات في الحسابات البنكية للمستفيدين وذلك بعد التأكد من استحقاقهم لها.

خطوات اتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

سنوضح لكم الأن الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي خلال الأشهر القادمة، فعليك بإتباع الخطوات بشكل مظبوط وتقديم المعلومات الصحيحة لضمان نزول الرواتب في موعدها في الحسابات البنكية للمستفيدين والتي سيتم تسجيلها في البيانات:

أولاً الدخول على نظام الضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار تسجيل جديد والضغط عليها.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

تسجيل تاريخ الميلاد.

كتابة كلمة السر والتأكيد عليها.

إدخال رمز التحقيق.

الموافقة على الإقرار.

الضغط على تسجيل.

إتباع التعليمات التالية.

الضغط على الملف الموحد الموجود بالشريط العلوي للأدوات.

الضغط على الملف الموحد الموجود بالشريط العلوي للأدوات. إدخال البيانات المطلوبة أمامك.

الضغط على تقديم البيانات بعد التأكد من صحتها.

إستكمال باقي المعلومات الخاصة بالمنزل، وبعدها تعود لواجهة الحساب.

اختيار البرنامج الذي يناسبك وتقوم بالتقديم عليه الآن.

المستفيدين من الضمان الاجتماعي في السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية الفئات التي يحق لها الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي وهم: