نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو وجبات ماك في السعودية بالسعر الجديد 2022 في المقال التالي
تعد سلسلة المطاعم الشهيرة ماكدونالدز أو كما يسميها الكثيرين ماك اختصاراً لها من أكبر وأشهر المطاعم في العالم، وهي من نوعية المطاعم التي تجذب إليها جميع الفئات كبارا وصغارا وخاصة فئة الشباب، حيث تقدم مطاعم ماكدونالدز السعودية وجبات جديدة كل فترة بأذواق مختلفة ومتنوعة، والتي تلاقي استحسان كبير من العملاء، وسوف نستعرض بعض من هذه الوجبات وأسعارها.
وجبات ماك الجديدة 2022 في السعودية
تقدم سلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية أفضل الوجبات ذات المذاق الرائع، والتي أشاد بها الجميع، ودومًا ما يحرص القائمون على سلسلة مطاعم ماك التجديد والتنوع لتلبيه رغبات العملاء وتوفير وجبات مختلفة بمذاق رائع كما هو معهود عن ماك، واليوم تقدم لجميع عملائها مجموعة جديدة من الوجبات التي تتمنى أن تنال أيضا إعجابهم ويأتون إلى زيارة المطعم لطلبها، ومن أشهر تلك الوجبات الجديدة التي تتكون من قطعتين من الدجاج المذبوح حسب الشريعة الإسلامية، والجبنة، والخس والمايونيز، ومن أمثلة هذه الوجبات الجديدة:
- تشيكن ماكدونالدز بايتس بسعر 9 ريال.
- تشيكن ستربس بسعر 10 ريال.
- وجبة ماك راب تشيكن حجم وسط بسعر 17.5 ريال.
- وجبة ماك راب تشيكن سبايسي حجم وسط بسعر 18.0 ريال.
- ليتل تيستي تشيكن بسعر 18.0 ريال.
- وجبة دبل تشيز بسعر 18.0 ريال.
- وجبة بيري بيري دجاج وسط بسعر 19.0 ريال.
- عدد 9 ناجتس وسط بسعر 26.0 ريال.
- وجبة ماك رويال حجم وسط بسعر 27.0 ريال.
- وجبة ماك عربي حجم وسط بسعر 27.0 ريال.
- حلوى بنكهة الشيكولاتة الغامقة بسعر 11.5 ريال.
- حلوى فلوري اوريو الفريز بسعر 11.5 ريال.
- آيس كريم ماك فلوري بنكهة الشيكولاتة بسعر 11.5 ريال.
- مثلجات ماكدونالدز فلور بنكهة الفراولة بسعر 11.5 ريال.
كيفية معرفة وجبات ماك الجديدة 2022 في السعودية
- يمكن لجميع عملاء ماكدونالدز التعرف على الوجبات الجديدة التي تقدمها المطاعم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بإتباع تلك الخطوات:
- الدخول المباشر على الصفحة الرسمية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية.
اختيار الأكثر رواجا الآن.
- سوف يتم عرض جميع الوجبات الجديدة التي يقدمها المطعم.
- يمكن اختيار العرض المطلوب لمعرفة مكوناته وسعره.
- في حالة اختيار العرض يتم الضغط على اطلبه الآن وسوف يصلك في أسرع وقت.
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