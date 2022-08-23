نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تأجير سيارات الراجحي بدون دفعة أولي وفترة سداد ثلاث سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تأجير سيارات الراجحي، دائماً ما تتنوع العروض التي يوفرها مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية فهناك عروض سيارات 50/50 كما يوجد عروض التأجير بالتقسيط المنتهي بالتمليك وغيرها الكثير من الحلول المختلفة التي يقدمها المصرف للمواطنين والمقيمين لتسهيل امتلاك مركبة بأقل الأقساط ويوفر المصرف الحلول التي تناسب مختلف الشرائح، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث عروض التأجير المقدمة من المصرف.

عروض تأجير سيارات الراجحي مع تحويل الراتب وبدون تحويل الراتب

يوفر المصرف هذا العرض التمويلي للمواطنين والمقيمين مع تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب وتختلف المميزات فيما بينهم وقد جاءت كالتالي:

مع تحويل الراتب

بدون دفعة أولي.

فترة السداد ثلاث سنوات.

معدل النسبة السنوي مع الضريبة يبدأ من 8.48%.

تصل قيمة الرسوم الإدارية إلى 1%.

قيمة الدفعة الأخيرة 50%.

بدون تحويل الراتب

يكون العميل ملزم بسداد دفعة أولي تصل إلى 5%.

أما عن الدفعة الأخيرة فتصل إلى 50%.

معدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 9.34%.

قيمة الرسوم الإدارية 1%.

فترة السداد ممتدة على ثلاثة سنوات.

خطوات التقديم الإلكتروني

تستطيع الحصول على التمويل من خلال تطبيق المصرف على الجوالات أو من خلال التقديم الإلكتروني من خلال موقع المصرف وتسجيل بيانات الشخصية وبيانات العمل وقيمة الدخل وبيانات الاتصال الخاصة بك ثم الضغط على زر تقديم وبعد دراسة نموذج الطلب المقدم منك وإبداء الموافقة يتم التواصل معك وتحديد موعد لزيارة أحد الوكلاء المعتمدين أو زيارة أقرب فرع تابع للبنك وإنهاء باقي الإجراءات.

ويضع المصرف أمثلة توضيحية للتأجير مع تحويل الراتب فإذا كانت قيمة مبلغ التمويل أو ثمن المركبة مائة ألف ريال وفترة السداد 36 شهر تكون قيمة الأقساط الشهرية 2049 ريال سعودي ودفعة تملك خمسون بالمائة أما إذا كان بدون تحويل الراتب سيتم سداد دفعة أولي بقيمة خمسة آلاف ريال سعودي وقيمة القسط الشهري 1959 ريال سعودي ودفعة تملك بقيمة خمسون ألف ريال سعودي ويكون العميل ملزم بسداد الأقساط الشهرية في مواعيدها ويقر بذلك في العقد الموقع بين الطرفين ويستمر هذا العرض المقدم من المصرف حتي نهاية سبتمبر 2022 وللحصول على المزيد من النتائج يرجي التواصل مع المصرف من رقم 8001241222.