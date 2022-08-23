نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تحويل الراتب للسعودي والمقيم 1,000,000 بالتقسيط على 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري يتمكن المتقدم السعودي وأيضاً المقيم من الحصول على التمويل التأجيري والذى يتميز بأنه تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى مليون ريال سعودي وأيضاً متاح للسعودي وكذلك المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية كل تلك الامتيازات ممنوحة للعملاء الراغبين في طلب التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل.

بدون تحويل الراتب التمويل التأجيري لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل تقدم منتجات تمويلية تنافسية للأفراد منها التمويل الأصغر والتمويل الإضافي وأيضاً التمويل التأجيري وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا بموقع ثقفني سنتعرف سوياً على أهم مميزات التمويل التأجيري لدى شركة إمكان وهي

يتميز منتج التمويل التأجيري لدى شركة إمكان بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كما يتميز أيضاً التمويل التأجيري لدى شركة إمكان بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري.

كذلك يتميز القرض التأجيري لدى شركة إمكان بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم.

التمويل التأجيري أيضاً يتميز بأن قيمة التمويل ربما تصل إلى مليون ريال سعودي كحد أقصى.

يوفر أيضاً التمويل التأجيري لدى شركة إمكان تأمين طوال فترة التمويل.

متوفر أيضاً التمويل التأجيري بفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات.

بأقل راتب شهري للمتقاعد 1900 ريال يستطيع التقديم على طلب التمويل.

كما يستطيع العاملين ولديهم راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال طلب التمويل.

خطوات طلب التمويل التأجيري لدى شركة إمكان

أتاحت شركة إمكان للتمويل عدة طرق مختلفة من أجل الحصول على التمويل التأجيري الذي يمتاز بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري ويمكن طلب التمويل من خلال الخطوات التالية

العميل الراغب في طلب التمويل التأجيري لديه فرصة طلب التمويل من خلال زيارة أحد مستشاري مبيعات التمويل التأجيري لدى الوكلاء والموزعين.

كما يمكن أيضاً طلب التمويل التأجيري من خلال الدخول على الرابط الرسمي للتمويل التأجيري لدى شركة إمكان وأيضاً إدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.

حاسبة التمويل لدى شركة إمكان للتمويل

أتاحت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية للعملاء الراغبين في طلب تمويل لدى شركة إمكان فرصة معرفة قيمة القسط الشهري الواجب سداده وذلك من خلال الدخول على حاسبة التمويل الشخصي وإدخال قيمة التمويل وأيضاً إدخال فترة السداد فيظهر للمتقدم قيمة القسط الشهري.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل التأجيري لدى إمكان

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المستندات المطلوبة عند طلب التمويل التأجيري وهي