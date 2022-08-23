نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر (دفعة شهر صفر) هو ما يرغب المستفيدين من وزارة الموارد البشرية الاستعلام عنه. وذلك بعد توحيد موعد صرف رواتب الضمان ليتضمن الضمان الاجتماعي القديم والحديث.

قبل كل شيء سوف نتحدث عبر موقع ثقفني الإخباري موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444.كما يمكنك التعرف على كيف اعرف اني مقبول بالضمان الاجتماعي المطور.

موعد نزول أهلية الضمان الاجتماعي المطور

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية هي الجهة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي وهي التي لها صلاحية نزول الأهلية للمستفيدين. حيث يتم صدور أهلية الضمان الاجتماعي قبل موعد إيداع راتب الدعم ويتم الإعلان عن ذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية على موقع التدوين العالمي تويتر.

متى موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي لهذا الشهر صفر

علاوة على ما سبق ذكره فقد وضحت الجهات المعنية بوزارة الموارد البشري أن موعد استحقاق راتب الضمان. للمستفيدين المكتملة طلباتهم سيكون في اليوم الأول من شهر سبتمبر. وبناء على ذلك فإن موعد صدور الأهلية يكون قبل إيداع الراتب بأسبوع. حتى يتثنى للمستفيدين من تحديث البيانات حتى يتم لهن صرف راتب الضمان الاجتماعي دفعة صفر 1444 – سبتمبر 2022.

من خلال موقع ثقفني يمكنك التعرف على خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد رفض الأهلية

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي صفر 1444

وضحت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق توحيد صرف الضمان الاجتماعي القديم والحديث ليتضامن الصرف في الأول من كل شهر ميلادي.وضحنا في وقت سابق خطوات سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي

ونشر خدمة المستفيدين بالضمان أن موعد صرف راتب الضمان لدفعة شهر صفر – سبتمبر 2022 سيكون في الوقت التالي:

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في السعودية لشهر صفر في يوم الخميس 5 صفر 1444هـ – الموافق 1 سبتمبر 2022 م.

جدول رواتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية نشرت جدول رواتب الضمان الاجتماعي الجديد والذي يتراوح من بين 1000 ريال و 5000 ريال. وهنا جدول يوضح راتب الضمان الاجتماعي الجديد:

عدد أفراد الأسرة راتب الضمان

حد الإعفاء الحد المانع فرد واحد 1000 ريال سعودي 2000 ريال سعودي 2001 ريال سعودي فردين بالأسرة 1285 ريال سعودي 2000 ريال سعودي 2570 ريال سعودي ثلاثة أفراد في الأسرة الواحدة 1570 ريال سعودي 2000 ريال سعودي 3140 ريال سعودي أربعة أفراد 1855 ريال سعودي 2000 ريال سعودي 3710 ريال سعودي خمسة أفراد 2140 ريال سعودي 2140 ريال سعودي 4280 ريال سعودي ستة أفراد 2,425 ريال سعودي 2420 ريال سعودي 4840 ريال سعودي 7 أفراد 2,710 ريال سعودي 2710 ريال سعودي 5420 ريال سعودي 8 أفراد بالأسرة 2,995 ريال سعودي 3000 ريال سعودي 6000 ريال سعودي 9 أفراد في الأسرة 3,280 ريال سعودي 3280 ريال سعودي 6560 ريال سعودي 10 أفراد بالأسرة 3,560 ريال سعودي 3560 ريال سعودي 7120 ريال سعودي إحدى عشر فرد 3,840 ريال سعودي 3840 ريال سعودي 7680 ريال سعودي اثني عشر فرد 4,130 ريال سعودي 4130 ريال سعودي 8260 ريال سعودي ثلاثة عشر فرد 4,410 ريال سعودي 4410 ريال سعودي 8820 ريال سعودي أربعة عشر فرد 4,700 ريال سعودي 4700 ريال سعودي 9400 ريال سعودي خمسة عشر فرد في الأسرة 5,000 ريال سعودي 5000 ريال سعودي 10000 ريال سعودي

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

من ناحية أخرى هناك خطوات بسيطة يتمكن من خلالها المستفيدين من الاستعلام عن الضمان الاجتماعي. وتشمل تلك الخطوات التالي: